Pendant la période des fêtes de Thanksgiving, le Salon LA Auto Show sera le plus dynamique et fascinant à ce jour

« Puisant ses racines dans le divertissement et une culture florissante automobile et technique, Los Angeles est une ville qui possède une capacité unique pour offrir le style de vie et les expériences de divertissement les plus intéressantes pour tous les âges », a déclaré Terri Toennies, présidente du LA Auto Show et AutoMobility LA. « Cette année, nous avons prévu un des plus grands nombres de présentations de véhicules dans l'histoire du salon et nous avons préparé de nombreuses activités pour séduire les visiteurs en provenance du monde entier. L'ampleur et le dynamisme du salon sont plus concrets que jamais, grâce à la participation d'incroyables exposants et collaborateurs. »

Cette année, depuis que les activités précédemment annoncées pour le LA Auto Show ont été lancées, d'autres marques axées sur le style de vie et d'autres constructeurs automobiles ont confirmé leur participation, notamment :

Des animations pour tous

« En avant », de Disney•Pixar (Atrium Ouest) : les fans de Guinevere, le van de « En avant », le prochain film de Disney•Pixar, auront l'occasion de se prendre en photo près d'une version du véhicule en taille réelle. Exposé avec des vitres en forme de croissant de lune et une « Pégacorne » (mi-Pégase, mi-licorne) peinte sur les côtés, Guinevere offrira aux visiteurs le goût d'aventure que les deux frères elfes transmettent tout au long du film.

Jaguar Land Rover (Atrium Sud) : Land Rover célébrera le festival de musique 4XFar Adventure et accueillera le Carpool Karaoke, en collaboration avec le Singing Machine, lors du LA Auto Show. Les visiteurs du salon automobile auront une chance de pénétrer dans une Range Rover et d'entonner leurs chansons préférées avec leurs amis et parents.

Maroon Vault Studios (Atrium Ouest) : Des artistes du Maroon Vault Studios mettront en scène des voitures populaires au cours du salon. Les visiteurs pourront acheter des esquisses personnalisées et observer les artistes pendant qu'ils créent leurs chefs-d'œuvre.

Adoption d'animaux (Hall Ouest et Passage couvert) : Subaru, en partenariat avec Our Family Paws Rescue, et le projet DoVE (Dogs of Violence Exposed), proposera des chiens disponibles à l'adoption le vendredi 22 novembre et le samedi 23 novembre, respectivement.

LEGO, Inc. (Atrium Sud) : vivez l'expérience pratique de la construction sur le tout premier stand LEGO du salon, qui rendra hommage à la culture automobile, très appréciée à Los Angeles . Un des points les plus intéressants du salon sera le LEGO Bugatti Chiron grandeur nature, une réplique à l'échelle 1:1 de l'automobile réelle, entièrement réalisée en briques et éléments LEGO Technic.

Expériences interactives et expositions

Electrify America (Atrium Sud) : vous pourrez en savoir plus sur les infrastructures croissantes conçues pour les véhicules électriques en vous rapprochant d'une copie conforme d'une station de charge. Des experts d'Electrify America seront présents pour enseigner aux consommateurs leur façon de travailler et expliquer les avantages des véhicules électriques. Les visiteurs du stand auront également une chance de connaître la toute nouvelle Harley-Davidson LiveWire.

Ford Ranger Hill Experience (Place Nord) : vivez l'expérience d'un voyage exaltant dans un Ford Ranger sur le Ford Ranger Hill Experience. L'expérience multi-conduite mettra en vedette les capacités hors route et tout-terrain du Ford Ranger le plus récent.

Ford STEAM Machine (Passage couvert) : présentée pour la première fois au LA Auto Show, la Ford STEAM Machine s'accompagne d'expériences et de jeux amusants qui expliquent aux enfants la pression atmosphérique, l'énergie cinétique, le magnétisme, les lois du mouvement de Newton, et plus. Ford a créé la Ford STEAM Machine pour que les enfants s'intéressent aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux arts et aux mathématiques et pour aider à éliminer les obstacles à l'enseignement de ces sciences, regroupées sous l'acronyme STEAM en anglais. Pendant plus de 30 ans, Ford Motor Company a été une source d'inspiration pour les jeunes attirés par la connaissance, la curiosité, la résolution de problèmes et qui, tout comme l'a fait Henry Ford , souhaitent réaliser leur rêve d'un meilleur avenir.

, souhaitent réaliser leur rêve d'un meilleur avenir. Tests de conduite gratuits : prenez le volant des marques les plus récentes et les plus recherchées, parmi lesquelles : Acura, Audi, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lincoln , Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota et Volkswagen. Pour la toute première fois, Tesla proposera des tests de conduite au cours du LA Auto Show.

, Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota et Volkswagen. Pour la toute première fois, Tesla proposera des tests de conduite au cours du LA Auto Show. Faites l'expérience des jeux de course Hyundai (Atrium Sud) : testez vos compétences lors d'une course virtuelle avec le Hyundai Racing Game Experience et affrontez des concurrents dans cette simulation de course.

The Lost Corvettes/Corvette Heroes (Lobby Kentia) : la collection « The Lost Corvettes » (« Les Corvettes perdues », également appelée la Collection de 36 Corvettes classiques de Peter Max ), a été récemment restaurée par un groupe nommé les « Corvette Heroes ». Les « Big Six » (des Corvettes des années 1953, 1956, 1957, 1966, 1967 et 1969) ont été sorites de la collection historique et seront à l'honneur cette année à l'occasion du LA Auto Show.

Solutions en matière de mobilité pour le futur

gita (Passage couvert) : gita est un dispositif de transport de marchandises à deux roues, conçu pour suivre un individu et transporter jusqu'à 40 livres de marchandises, qui influence l'évolution du transport et de la mobilité des consommateurs.

Karma Automotive (Hall principal) : Karma apporte ses expériences uniques en matière de mobilité de luxe et vous connectera instantanément à votre propre source d'inspiration et à un avenir plus inspirant. Karma Automotive présentera les véhicules SC1, Revero GT, Revero, et KARMA GT.

Repair Smith (Passage couvert) : Repair Smith présentera son véhicule de service, qui peut venir directement chez vous et un expert guidera les visiteurs tout au long du processus pour leur montrer à quel point il est facile d'être assisté, même en déplacement.

Il est d'ores et déjà possible d'acheter les billets pour le salon 2019 du LA Auto Show en ligne sur LAAutoShow.com ; les visiteurs y trouveront également une liste complète des marques ayant confirmé leur participation au salon. Le prix des billets d'admission générale est de 15 $+frais et sera de 20 $+frais le 22 novembre. Des visites pour VIP sont également proposées ; les participants pourront y découvrir des présentations, des concepts et les véhicules les plus récents, lors d'une visite guidée de deux heures, animée par un expert automobile.

Cette année, immédiatement avant le LA Auto Show, AutoMobility LA se tiendra du 18 au 21 novembre au Los Angeles Convention Center ; des leaders de l'automobile et de la technologie se réuniront pour discuter de l'avenir des transports, dévoiler de nouveaux véhicules et présenter leurs dernières innovations devant des milliers de journalistes du monde entier.

Pour en savoir plus sur LA Auto Show ou AutoMobility LA, veuillez consulter les sites LAAutoShow.com et AutoMobilityLA.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'Automobility LATM, premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

