Peng Liyuan appelle à la coopération sur l'éducation des femmes et la réduction de la pauvreté

Mme Peng, envoyée spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour faire la promotion de l'éducation des filles et des femmes, a fait ces remarques par vidéo dans le cadre du forum sur l'éducation des femmes et la réduction de la pauvreté, lequel est parrainé par la All China Women's Federation et des institutions connexes de l'Organisation de coopération de Shanghai (OSC).

Notant que l'élimination de la pauvreté et l'acceptation du bonheur représentent l'idéal commun pour les femmes, et que l'éducation leur donnera le pouvoir de se sortir de la pauvreté, Mme Peng a dit que la Chine a remporté une victoire totale dans la lutte contre la pauvreté et que des centaines de millions de femmes en Chine avaient réussi à s'en sortir.

Selon elle, la Chine a pris une série de mesures pour s'assurer que les femmes peuvent accéder à l'éducation de manière équitable et qu'elles deviennent des bénéficiaires, des participantes et des contributrices dans la lutte contre la pauvreté.

Elle a mentionné un programme mis sur pied par le gouvernement local de la province de Guizhou visant à développer l'industrie spécialisée de l'artisanat réalisé par des femmes, et Zhang Guimei, un directeur d'école, qui aide les filles des régions montagneuses et pauvres à réaliser leur rêve d'aller à l'université.

Mme Peng a souligné qu'à l'heure actuelle, 435 millions de femmes vivent encore dans la pauvreté dans le monde, compte tenu des écarts d'éducation marqués entre les sexes et des nouveaux défis que pose la COVID-19 à l'égard des mesures visant à réduire la pauvreté.

Saluant le rôle des femmes dans la promotion du développement de l'OCS au cours des 20 dernières années depuis sa création, Mme Peng a encouragé l'union et la poursuite des efforts visant à approfondir la coopération sur l'éducation des femmes et la réduction de la pauvreté. Elle a ajouté que cela éclairerait la voie de l'espoir pour les femmes grâce à l'éducation et leur offrirait plus de possibilités d'améliorer leur vie.

SOURCE CCTV+