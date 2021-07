Peng Liyuan incentiva cooperação na educação feminina e na redução da pobreza

Peng, enviada especial da Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO) para o avanço da educação de meninas e mulheres, fez as observações enquanto discursava por meio de videoconferência no fórum sobre educação das mulheres e redução da pobreza, copatrocinado pela All China Women's Federation e instituições relacionadas da Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Salientando que a eliminação da pobreza e a adoção da felicidade representam o ideal comum das mulheres e que a educação trará a elas o poder de se livrar da pobreza, Peng disse que a China obteve uma vitória completa na luta contra a pobreza e que centenas de milhões de mulheres na China saíram da pobreza.

A China adotou uma série de medidas para garantir que as mulheres tenham direitos educacionais igualitários e se tornem beneficiárias, participantes e colaboradoras do combate à pobreza, de acordo com Peng.

Ela mencionou um programa do governo local na província de Guizhou para desenvolver a indústria especializada de artesanatos femininos, e Zhang Guimei, um diretor que ajudou meninas em áreas montanhosas afetadas pela pobreza a realizar seu sonho de cursar uma faculdade.

Peng destacou que, atualmente, ainda existem 435 milhões de mulheres vivendo na pobreza no mundo, vivenciando enormes lacunas educacionais entre gêneros e novos desafios impostos pela COVID-19 ao combate à pobreza.

Ressaltando o papel da mulher na promoção do desenvolvimento da SCO nos últimos 20 anos desde sua fundação, Peng pediu para que se deem as mãos e se persista no aprofundamento da cooperação na educação das mulheres e na redução da pobreza, acrescentando que isso iluminaria o caminho da esperança para as mulheres por meio da educação e lhes proporcionaria mais oportunidades de melhorar de vida.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hYrWTtNFi6k

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+