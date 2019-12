Penta Security en R3 maken strategisch partnerschap voor digital asset management en MPC-technologie bekend

Nu technologie en diensten een cruciale rol spelen in aspecten met betrekking tot betaling en management van digitale activa, groeit de vraag naar een veiligere oplossing voor digital asset en privé-sleutelmanagement sterk. Het partnerschap brengt de diepgaande vaardigheden op het gebied van MPC, solutions voor blockchain-sleutelmanagement, technologieontwikkeling, en inzet in de financiële sector via R3's zakelijke blockchainplatform Corda.

Als gevolg is Penta Security eraan toegewijd uit te breiden naar de financiële sector met haar MPC-technologie die is gebaseerd op het geheim-delen algoritme, en PALLET, een geavanceerde solution voor blockchain-sleutelmanagement. Beide partijen zullen doelstellingen behalen door middel van uiteenlopende nieuwe projecten door de vorming van een bedrijf voor zakelijke software, in aanvulling op de inzet van Penta Security's MPC-technologie in R3's belangrijke projecten.

Dr. Sim, Chief Technology Officer bij Penta Security licht toe: "De privésleutel voor succesvolle inzet van blockchain is zonder twijfel het belangrijkste activum. We geloven dat Penta Security's technologie voor MPC- en digital asset management een ideale sleutelbeschermingsoplossing kan bieden voor zowel blockchain als digitale activa. We zijn verheugd onze expertise toe te leggen op de zich ontwikkelende blockchainscene, door ons klantaanbod te variëren via strategische partnerschappen."

Cathy Minter, Chief Revenue Officer bij R3 vertelt: "De creatie van een nieuwe, door digitale activa aangedreven markt, is een van meest interessante beloftes van blockchaintechnologie. De koppeling van ons Corda-platform met Penta Security's MPC-technologie brengt ons een stap dichterbij het voldoen aan de vraag naar veilig digital asset management. We zijn er trots op te gaan samenwerken met Penta Security voor de levering van een toonaangevende solution en we kijken uit naar het doorlopend succes dat ze zullen behalen in de toekomst."

Over Penta Security

Penta Security Systems Inc. is toonaangevend in solutions en diensten op het gebied van data, IoT en blockchainveiligheid. Met 22 jaar ervaring in het mogelijk maken van veilige verbindingen, is Penta Security de topleverancier van cybersecurity. Dit wordt erkend door Frost & Sullivan, en het marktleiderschap in de web application firewall (WAF)-sector in Aziatisch-Pacifische landen. Penta Security blijft streven naar innovatie als pionier in het beveiligen van op blockchain-gebaseerde omgevingen. Kijk voor meer informatie over Penta Security op www.pentasecurity.com. Stuur voor vragen over het partnerschap een e-mail naar info@pentasecurity.com.

Over R3

R3 is een bedrijf voor zakelijke blockchainsoftware dat werkt met een breed ecosysteem van meer dan 300 leden en partners in meerdere branches, in zowel de private als de publieke sector, voor de ontwikkeling van Corda, haar opensource blockchainplatform, en Corda Enterprise, een commerciële versie van Corda voor zakelijk gebruik. R3's mondiale team van meer dan 180 professionals in 13 landen wordt ondersteund door meer dan 2.000 technologische, financiële en juridische experts uit haar wereldwijde ledenbasis. Kom meer te weten op r3.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1044725/Penta_Security_R3_APAC.jpg

