Penta Security et R3 annoncent un partenariat stratégique pour la gestion des ressources numériques et la technologie CMS

La technologie et les services jouant un rôle primordial dans les aspects liés au paiement et à la gestion des ressources numériques, la demande de solution plus sûre en matière de gestion des ressources numériques et des clés privées a crû de manière spectaculaire. Ce partenariat permet de réunir des compétences de haut niveau en CMS, en solutions de gestion des clés de blockchain, en développement de technologies ainsi qu'en déploiement dans le secteur financier avec la plateforme blockchain pour entreprises de R3, Corda.

Dans ce contexte, Penta Security veille à se développer dans le secteur financier grâce à sa technologie CMS basée sur l'algorithme de partage de clé secrète ainsi qu'à PALLET, une solution avancée de gestion des clés pour la blockchain. Les deux parties entendent atteindre leurs objectifs par le biais de différents nouveaux projets, notamment en formant un consortium d'entreprises de logiciels et en déployant la technologie CMS de Penta Security dans le cadre des principaux projets de R3.

Dr Sim, directeur de la technologie chez Penta Security, a déclaré : « Il ne fait aucun doute que les clés privées pour le déploiement réussi de la blockchain constituent la ressource la plus importante. Nous sommes convaincus que les technologies CMS et de gestion des ressources numériques de Penta Security représentent une solution idéale pour la protection des clés, tant pour la blockchain que pour les ressources numériques. En diversifiant nos offres à l'aide de partenariats stratégiques, nous avons le plaisir de mettre notre expertise au service de la blockchain en pleine évolution. »

Cathy Minter, directrice des recettes chez R3, a précisé : « La création d'un nouveau marché alimenté par des ressources numériques, est l'une des promesses les plus enthousiasmantes de la technologie blockchain. Associer notre plateforme Corda à la technologie CMS de Penta Security nous permettra de répondre un peu plus précisément encore aux attentes de l'industrie en matière de gestion sécurisée des ressources numériques. Nous sommes fiers de nouer ce partenariat avec Penta Security en vue de créer une solution de pointe et nous nous réjouissons de son succès durable à l'avenir. »

À propos de Penta Security

Penta Security Systems Inc. est l'un des chefs de file des solutions et services de sécurité des données, de l'IdO et de la blockchain. Forte de ses 22 années d'expérience dans la sécurisation des connexions, Penta Security est le premier fournisseur de cybersécurité en Asie – un statut reconnu par Frost & Sullivan – et détient la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique pour le secteur des pare-feux pour applications web (WAF). Penta Security poursuit ses efforts en matière d'innovation et fait figure de pionnière dans la sécurisation des environnements basés sur la blockchain. Pour en savoir plus sur Penta Security, rendez-vous sur www.pentasecurity.com. Pour les demandes en lien avec les partenariats, veuillez adresser un courriel à info@pentasecurity.com.

À propos de R3

R3 est une société de logiciels blockchain pour entreprises qui travaille dans un vaste écosystème composé de plus de 300 membres et partenaires œuvrant dans différents secteurs, privés comme publics, pour développer Corda, sa plateforme blockchain en accès libre, et Corda Enterprise, une version commerciale de Corda destinée aux entreprises. L'équipe de R3, qui compte plus de 180 professionnels dans 13 pays tout autour du monde, bénéficie du soutien de plus 2000 experts en technologie, finances et droit issus de ses membres internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur r3.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1044725/Penta_Security_R3_APAC.jpg

Related Links

http://www.pentasecurity.com



SOURCE Penta Security Systems