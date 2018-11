Penta Security führt erstmals V2G-Sicherheitslösung für E-Mobilitätsmarkt zum sicheren Aufladen elektronischer Fahrzeuge ein

Vor dem Hintergrund gestiegener Absatzprognosen für den Elektroautomarkt bietet AutoCrypt V2G Unterstützung für die dringenden Sicherheitserfordernisse der Ladeinfrastruktur und Zahlungssysteme von Elektrofahrzeugen (electric vehicle, EV).

SEOUL, Südkorea, 20. November 2018 /PRNewswire/ -- E-Mobilität bzw. Elektromobilität wird voraussichtlich den nächsten bedeutenden Paradigmenwechsel in der Transportindustrie kennzeichnen, der nicht nur für die Hersteller elektronischer Fahrzeuge, sondern für sämtliche Anbieter des Energie- und Transportsystemsektors Wachstumsmöglichkeiten verspricht. Während ein deutlicher Fortschritt in Bezug auf Geschwindigkeit und Finesse zu erkennen ist, birgt die Einführung elektronischer Fahrzeuge jedoch immer noch einige Hindernisse. Eines der Hauptanliegen besteht daraus, dass EVs während ihrer Inbetriebnahme aufgeladen werden müssen, was mit großer Wahrscheinlichkeit an Ladestationen geschieht, die von unterschiedlichen Anbietern betrieben werden. Um Kompatibilitätprobleme auf Reisen zu vermeiden, wurde das Open Charge Point Protocol (OCPP) ins Leben gerufen. Auf diese Weise soll Interoperabilität innerhalb der EV-Ladeinfrastruktur ermöglicht und Zahlungsvorgänge bei unterschiedlichen Mobilitätsbetreibern vereinfacht werden. Mit über 40.000 Installationen in 49 Ländern ist OCPP für offene Ladestationen zum De-facto-Standard für offene Kommunikation im Bereich Netzwerkkommunikation geworden.