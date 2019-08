Penta Security lance un service de cryptonœuds destiné aux sociétés financières

SÉOUL, Corée du Sud, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Penta Security, une société qui a été reconnue comme le premier fournisseur de cybersécurité en Asie par Frost & Sullivan et qui détient la plus grande part de marché de la région APAC dans le secteur des pare-feux WAF et des solutions de sécurisation du Web, de l'IdO et des données, vient de lancer PALLET Node Service, un service permettant de gérer divers nœuds de cryptomonnaie dans des environnements cloud.

On sait que, pour proposer des services liés aux cryptomonnaies, les sociétés financières doivent impérativement créer et gérer leur propre nœud de blockchain. Il est possible de gérer les nœuds en utilisant un protocole open source, cependant la résolution de problèmes urgents tels que des erreurs système ou des hard forks (modifications majeures du protocole) nécessite au minimum des connaissances de niveau développeur. En outre, il est encore plus compliqué de créer et de gérer directement le système de nœuds, car les cryptomonnaies existantes requièrent le stockage et l'envoi de nœuds différents.

PALLET Node Service de Penta Security réduit non seulement le temps nécessaire à la construction du nœud, mais fournit également des services de gestion aux sociétés souhaitant étendre leurs services de fintech (technologie financière) aux services basés sur la blockchain. Le service utilise également la fonction GSLB (Global Server Load Balancing) pour une gestion encore plus stabilisée du service. Elle informe la société afin qu'elle utilise le serveur le plus rapide parmi 25 régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour et l'Australie, et maintient un service stabilisé même en cas de perte de serveur.

PALLET Node Service fournit des mises à jour en temps réel concernant les symptômes et l'état de la gestion générale après une surveillance minutieuse, ainsi qu'un serveur d'historique des transactions permettant aux entreprises de facilement consulter les relevés de transaction de chaque portefeuille. De plus, en adoptant le service WAF de Cloudbric, une société spécialisée dans la sécurité du cloud, PALLET Node Service bloque tous types d'attaques sur le Web, y compris celles de type APT et DDoS. Cloudbric est le partenaire de sécurité de Klaytn (plateforme de blockchain de Kakao) et est sur le point de lancer un service d'application de sécurisation de blockchain.

« En adoptant PALLET Node Service, les sociétés financières seront en mesure de fournir un service de fintech basé sur la blockchain plus efficace et plus stable », a déclaré Minwoo Nam, responsable du développement de la blockchain chez Penta Security. Il a assuré que Penta Security, en tant que leader de l'industrie, s'était fixé pour objectif de créer un écosystème de blockchain durable, en commençant par PALLET Node Service, et de renforcer la qualité de divers développements de nœuds et supports à venir.

À propos de Penta Security

Penta Security Systems Inc. est un leader des solutions et services de sécurisation des données, de l'IdO et de la blockchain. Forte de 22 années d'expérience dans la sécurisation des connexions, la société Penta Security est le premier fournisseur de cybersécurité en Asie, comme l'a reconnu Frost & Sullivan, et elle détient la plus grande part de marché de la région APAC dans le secteur des pare-feux WAF. Penta Security continue de miser sur l'innovation et de faire figure de pionnière dans la sécurisation des environnements basés sur la blockchain. Pour plus d'informations sur Penta Security, consultez www.pentasecurity.com. Pour les demandes de partenariat, écrivez à info@pentasecurity.com.

