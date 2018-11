Penta Security lance une solution de sécurité de V2G pour le marché de l'e-mobilité afin d'assurer la charge des véhicules électriques

De la même manière, des normes sont cruciales pour une mise en œuvre effective de la sûreté. Penta Security Systems Inc., fournisseur de premier plan pour le web, l'internet des objets (IdO) ainsi que les solutions et services pour la sécurité des données, est en train de tracer la voie pour une recharge fiable des véhicules électriques en lui ajoutant AutoCrypt V2G, solution de sûreté pour cette recharge de véhicules électriques : il s'agit de la première suite complète dans le monde pour AutoCrypt, système de transport intelligent.

Créé grâce à une coopération sur l'interopérabilité et la conformité avec des organisations de premier plan dans ce secteur, dont OmniAir Consortium et CharIN, AutoCrypt V2G fournit une infrastructure à clés publiques (ICP) pour authentification et autorisation de toutes les entités à l'intérieur de l'infrastructure de service d'e-mobilité. Ceci permet le déploiement sûr de Plug&Charge qui est une méthode de paiements simplifiés pour charge de VE passant par la transmission de données chiffrées à partir du véhicule vers le chargeur lorsque celui-ci est branché en train de charger et de traiter des paiements automatisés. En faisant appel à l'OCPP pour des communications sûres entre la fourniture de chargeur et les systèmes de facturation en arrière-plan, et en étant conçu en conformité avec la norme en vigueur ISO/IEC 15118, AutoCrypt assure que des technologies essentielles de sécurité comme le chiffrement et les signatures numériques soient utilisées afin de protéger les VE pendant la charge.

En commençant par l'Europe, AutoCrypt V2G est sur le point d'entrer l'an prochain sur le marché de la recharge des VE par l'intermédiaire d'un partenariat avec GridWiz, prestataire de solutions pour réseau intelligent et son produit Plug&Charge faisant appel à AutoCrypt V2G pour une charge sûre et pratique des VE et le traitement des paiements. Ceci fait suite au succès d'une présentation d'AutoCrypt lors de l'exposition du 31e Colloque international sur le véhicule électrique (EVS 31) et de la Conférence internationale 2018 sur le véhicule électrique (EVTeC 2018), cette dernière étant l'une des plus grandes manifestations internationale pour les véhicules électriques. Ceci s'accompagne d'une participation constante à des symposiums dans le monde entier sur la mise à l'essai dans le cadre de l'ISO/IEC 15118 afin de veiller à l'applicabilité d'AutoCrypt V2G.

SangGyoo Sim, directeur de la technologie chez Penta Security Systems, a souligné comment AutoCrypt répond aux préoccupations essentielles de l'industrie. « Afin d'encourager l'adoption à grande échelle du VE, il est fondamental que les infrastructures de charge soient à la fois sûres et conformes aux normes industrielles. De plus, comme la charge du VE ne se limite pas au seul processus de charge, mais comporte aussi l'échange de données sensibles, une sûreté solide est nécessaire afin de protéger l'intégrité des données et la confidentialité de l'usager. AutoCrypt V2G veille à ce que toutes les communications à travers l'infrastructure de service soient protégées de manière adéquate. »

