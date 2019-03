Penta Security veröffentlicht PALLET X, eine institutionsbezogene E-Wallet für Vermögenswerte für Unternehmensanforderungen

SEOUL, Südkorea, 18. März 2019 /PRNewswire/ -- Die Penta Security Systems Inc. kündigte heute die Einführung von PALLET X, einer fortschrittlichen E-Wallet für Kryptowährungen, die speziell für Unternehmen aus dem Bereich digitale Vermögenswerte, u. a. für Kryptowährungsbörsen und Zahlungsverkehrsdienstleister entwickelt wurde, die ein sicheres, effizientes und praktisches Wallet-Management benötigten. PALLET X, das von den führenden IT-Sicherheitsexperten Koreas mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich Kryptographie entworfen wurde, ist als Server-Hardwareanwendung verfügbar, die über eine verlässliche Hot-Wallet sowie über die Integrationsoption einer Cold-Wallet verfügt.

PALLET X ist eine E-Wallet mit mehreren Signaturen, bei der mehr als eine Signatur für die Autorisierung einer Transaktion benötigt wird. Die Verteilung der Zugangskontrolle ist von entscheidender Wichtigkeit für die systematische Effizienz der Verwaltung von Unternehmensvermögenswerten, während gleichzeitig ein effektiver Schutz gegen Hackingversuche und betrügerische Insider zur Verfügung gestellt wird. Zu den weiteren Features, die entwickelt wurden, um einen herausragenden Schutz für die Keys zu bieten, zählen: ein geschütztes Kryptographiemodul, das entsprechend der BIP-32/39/44-Standards für die Kompatibilität von Drittanbieter-Wallets entwickelt wurde; ein Hardware-Security-Modul (HSM), um eine absolut vertrauenswürdige Umgebung für die Erzeugung und Verwaltung der E-Wallet zu gewährleisten; „Shamir's Secret Sharing" für Phrase-Speicherung mit verbessertem Datenschutz; und biometrische Authentifizierung. Verschiedene koreanische Börsen setzen PALLET X bereits zur Stärkung ihrer Wallet-Sicherheit ein.

Weitere PALLET-Produkte sind eine mobile Wallet, eine Hardware-Wallet, eine Karten-Wallet und ein IoT-optimierter Blockchain-Chip. Zusammen bieten diese Produkte nahtlose Sicherheit in der gesamten Umgebung, während sie die Liquidität an Vermögenswerten und effiziente Transaktionen gewährleisten. Sämtliche PALLET-Produkte sind nach einem gemeinsamen technischen Grundprinzip, dem Penta Crypto Wallet Framework (PCWF) aufgebaut, der proprietäre Algorithmen und Transaktionsprotokolle verwendet, um eine institutionsbezogene Sicherheit zu gewährleisten. Die Einführung einer Verwahrungslösung für Kreditinstitute ist in Arbeit.

Chief Strategy Officer, DS Kim sagte: „Da die internationalen IT-Giganten die Blockchain-Einführung beschleunigen, erwarten wir eine steigende Nachfrage für unternehmensgerechte Sicherheitslösungen. Als anerkannter Führer im Bereich Verschlüsselung und als Asiens Topseller im Bereich Cyber-Security begrüßen wir diesen Trend und bringen unsere Wallet-Sicherheitsplattform auf den Markt, die sich durch vollständige Sicherheit in allen betrieblichen Umfeldern vom Kunden bis zum Server auszeichnet."

Informationen zu Penta Security

Penta Security Systems Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Daten-, IoT- und Blockchainsicherheit und -dienstleistungen. Mit einer 22-jährigen Erfahrung im Antreiben sicherer Verbindungen ist Penta Security der führende Anbieter im Bereich Cyber-Security in Asien und wird von Frost & Sullivan und APAC als Marktführer in der WAF-Branche anerkannt. Penta Security strebt weiterhin nach Innovationen als Pionier in der Sicherung von blockchain-basierten Umgebungen. Weitere Informationen zu Penta Security finden Sie unter www.pentasecurity.com. Bei Anfragen für eine Zusammenarbeit, schreiben Sie bitte eine E-Mail an info@pentasecurity.com.

