PENTAX Medical Europe lance un bronchoscope à usage unique

PulmoONE offrant aux cliniciens une solution avancée en élargissant les applications cliniques au-delà des scopes jetables standard dans le domaine des soins pulmonaires obtient le marquage CE

TOKYO, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- PENTAX Medical Europe, société leader dans le domaine de l'endoscopie, a obtenu le marquage CE pour son nouveau bronchoscope à usage unique - le PulmoONE. Ce produit innovant offre des soins de haute qualité sans compromis dans le domaine des soins pulmonaires. Le PulmoONE est un bronchoscope à usage unique doté d'une puissance d'aspiration supérieure et d'une qualité d'image HD.

Des soins de haute qualité sans compromis

Le PulmoONE offre la stérilité avec une visualisation HD impressionnante, élargissant les applications cliniques au-delà du champ d'application standard des appareils jetables. Un large canal de travail fournit jusqu'à 50% de puissance d'aspiration supplémentaire[1] pour des soins rapides et efficaces au service des patients.

Une ergonomie inégalée

Conçu pour imiter l'ergonomie d'un endoscope réutilisable, le PulmoONE offre une manipulation confortable de la sonde et une angulation de l'embout qui ne nécessite aucune modification de la technique du médecin. La manœuvrabilité et l'insertion du dispositif sont faciles et intuitives, créant une expérience utilisateur sans faille.

Flux de travail simplifies

Les scopes sous emballage stérile sont prêts à être utilisés à tout moment et en tout lieu, ce qui permet de prodiguer des soins plus rapidement aux patients les plus vulnérables. Les scopes à usage unique éliminent les temps d'attente entre les procédures, ce qui simplifie le flux de travail global et le traitement des patients.

Wolfgang Mayer, directeur Recherche et Développement chez PENTAX Medical EMEA, indique : « Le bronchoscope à usage unique a été développé en étroite collaboration avec les médecins afin de leur offrir une solution basée sur leurs besoins. Dans le cadre de notre programme Triple Aim, nous améliorons continuellement les résultats des patients en proposant des solutions fondées sur des preuves. »

Ce nouveau bronchoscope à usage unique devrait être disponible pour une utilisation clinique le 1er août 2021, le lancement commercial complet étant annoncé à une date ultérieure.

Rainer Burkard, Président - directeur général de PENTAX Medical EMEA et directeur commercial AMERICAS, ajoute : « Chez PENTAX Medical, nous nous engageons à relever les défis d'hygiène liés aux dispositifs médicaux en innovant continuellement au niveau des produits et en optimisant les processus en intégrant les retours du marché. Nos principaux objectifs sont de minimiser le risque d'infection, d'améliorer les résultats cliniques et d'améliorer l'expérience du professionnel et la productivité des soins de santé en endoscopie. Nous sommes fiers que notre portefeuille comprenne désormais un bronchoscope à usage unique pour améliorer la prévention des infections sans compromettre la qualité des soins pulmonaires. »

[1] The PulmoONE EB15-S01 has more suction power compared to scopes of similar outer diameter.

A propos de PENTAX Medical

PENTAX Medical est une division du groupe HOYA. Sa mission est d'offrir une qualité de prestations permettant d'améliorer le niveau de soin des patients, en fournissant les meilleurs produits et services endoscopiques. L'accent est mis sur la QUALITE, l'INNOVATION CLINICALEMENT PERTINENTE et la SIMPLICITE.

En fournissant des dispositifs et des solutions endoscopiques à la communauté médicale mondiale et avec son siège social au Japon, PENTAX Medical a une orientation mondiale et une forte présence avec des activités de R&D, des ventes régionales, des services et des installations nationales dans de nombreuses régions du monde.

Le programme Triple Aim de PENTAX Medical s'efforce de respecter l'engagement de soutenir ses clients et les objectifs plus larges de leur organisme de santé par un partenariat transparent et en fournissant des solutions de la plus haute qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs. Permettre aux clients d'améliorer les résultats des patients en leur proposant des solutions fondées sur des preuves dans le continuum des soins, dédiées à leurs besoins. Du dépistage à la thérapie, avec des possibilités d'évolution complètes. Garantir des valeurs en aidant les clients à améliorer leur efficacité et à minimiser leurs coûts de santé. Enrichir l'expérience des patients et des prestataires de soins en donnant à chaque membre de l'équipe de soins les moyens d'obtenir des résultats optimaux grâce à des produits, des formations et un soutien. Pour plus d'informations : www.pentaxmedical.com.

A propos de HOYA

Fondée en 1941 à Tokyo, au Japon, HOYA Corporation est une entreprise qui développe des technologies de pointe, notamment dans le milieu médical, ainsi que des produits médicaux innovants. Au-delà des composants clés imaginés pour les dispositifs à semi-conducteurs, les écrans LCD et les disques durs, HOYA crée en effet des lunettes, des endoscopes médicaux, des lentilles intraoculaires ou encore des lentilles optiques. HOYA, qui compte plus de 150 bureaux et filiales, emploie actuellement 37 000 personnes à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.hoya.com .

