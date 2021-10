People's Daily Online: uma pesquisa do Instituto de Zoologia de Kumming mostrou um aumento estável da população de pavões verdes, uma espécie ameaçada de extinção

Para proteger e salvar o pavão verde selvagem, o governo de Yunnan o listou como uma "Espécie com população minúscula" na província de Yunnan em 2009, destinou fundos especiais e adotou uma série de medidas para fortalecer a proteção do pavão verde e do seu habitat. Enquanto isso, o trabalho de construção de uma base de inseminação artificial com a ajuda do centro de reprodução e resgate da vida selvagem de Yunnan e a realização de pesquisas sobre inseminação artificial com a cooperação de unidades de pesquisa científica relevantes alcançaram sucesso preliminar. Depois que o número da população de pavões verdes gerados por inseminação artificial atingir um determinado nível, a domesticação no campo e outros trabalhos serão iniciados, e também serão elaborados planos para soltar o pavão verde na área de distribuição em potencial.

Graças às medidas de proteção eficazes, a população do pavão verde está estável e aumentando. Os dados mostram que Yunnan tinha cerca de 485 a 547 pavões verdes em 2018, e 555 a 600 indivíduos de 2019 a 2021. Entre eles, os pavões verdes selvagens estavam mais concentrados nas áreas do vale da parte de cima e do meio do rio Yuanjiang, onde a população também é a maior. De acordo com os resultados de câmeras infravermelhas e monitoramento por vídeo em várias reservas da natureza, nos últimos anos, há uma tendência de mudança e crescimento de algumas das áreas em que o pavão verde de Yunnan habita.

