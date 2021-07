Pep Boys otorga $100,000 en becas a 15 aspirantes a técnicos en áreas automotrices en los Estados Unidos

"Durante 100 años, Pep Boys ha apoyado a los técnicos que mantienen a los Estados Unidos en movimiento", comentó Brian Kaner, director ejecutivo. "El programa de becas Find Your Drive de este año es otro ejemplo de cómo estamos preparando a Pep Boys para servir a los conductores del futuro. Nuestra industria prospera cuando contamos con técnicos talentosos en las áreas de servicio, y nos entusiasma reconocer a estos 15 estudiantes que realmente sobresalen en el campo".

El programa de becas de este año incluyó cinco becas de $10,000 para estudiantes calificados que estén formándose para ser técnicos automotores profesionales en áreas metropolitanas importantes: Houston, Texas; Los Ángeles, California; Orlando, Florida; Filadelfia, Pensilvania; y Caguas, Puerto Rico. Los estudiantes que reciben becas de $10,000 para el año académico 2021-2022 son:

Valentin Davy , Miami, Florida . Universal Technical Institute , Orlando, Florida

, . , Jonathan Cotto , Trujillo Alto , Puerto Rico . Mech-Tech College Caguas, Puerto Rico

, , . Mech-Tech College Caguas, Eli Alvarez , Hutto, Texas . Texas State Technical College, Waco , Texas

, . , Julien Vargas , Lehighton , Pensilvania. Universal Technical Institute , Exton , Pensilvania

, , Pensilvania. , , Pensilvania Cecilia Ledesma , El Monte, California . Rio Hondo College , Whittier, California

Las 10 becas adicionales de $5,000 se otorgaron a estudiantes calificados en otras áreas de estudio. Los estudiantes de los Estados Unidos que recibieron una beca de $5,000 para el año académico 2021-2022 son:

John Paul Jansen , Bellevue, Nebraska . Pittsburg State University , Pittsburg, Kansas

, . , Kasey Tarantino , Pennsburg , Pensilvania. Pennsylvania College of Technology , Williamsport , Pensilvania

, , Pensilvania. , , Pensilvania Hannah Armstrong , Shamrock, Texas . Universal Technical Institute , Irving, Texas

, . , Esperanza Murguia , San Dimas, California . Universal Technical Institute , Avondale, Arizona

, . , Daniel Gorski , Chicago, Illinois . Southern Illinois University Carbondale , Carbondale, Illinois

, . , Mark Jones , Mountainside, Nueva Jersey . Ohio Technical College , Cleveland, Ohio

, Mountainside, . , Erick Poole , Waukegan, Illinois . Lincoln Technical Institute, Melrose Park, Illinois

, . Nicail Andres Ruiz Alcaide , San Juan, Puerto Rico . Mech-Tech College, Caguas, Puerto Rico

, . Mech-Tech College, Caguas, Derek Deddo , Midlothian, Illinois . Lincoln Technical Institute, Melrose Park, Illinois

, . Zachariah Riehle , Milan, Indiana . University of Northwestern Ohio , Lima, Ohio

Este año, el comité de la beca Find Your Drive también revisó las solicitudes y seleccionó a los ganadores de entre los que se habían presentado a través de University of the Aftermarket Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a proporcionar fondos y ayuda a facilitar las becas en el mercado secundario para estudiantes que buscan un título o certificación de técnico automotriz.

El programa anual de becas es parte de la iniciativa "Race to 2026" de Pep Boys, cuyo objetivo es incrementar la cantidad de técnicos capacitados y ayudar a cerrar la brecha de talento transversal en la industria que, según se proyecta, crecerá a 46,000 en los próximos cinco años1. Pep Boys ofrece una amplia gama de oportunidades líderes en la industria y trayectorias profesionales diseñadas para incentivar a los talentosos técnicos del mañana a que sigan su pasión por el área automotriz. Además de las becas, la compañía trabaja en colaboración con las principales escuelas técnicas, programas de pasantías y oportunidades laborales durante el período de formación del estudiante. Después de graduarse, los técnicos pueden dar inicio a sus carreras en la compañía ejecutando mantenimiento básico, y además pueden aprovechar beneficios como apoyo económico para el pago de matrículas, programas de práctica, certificaciones patrocinadas por la compañía, y proseguir los estudios para avanzar hacia actividades de reparación más complejas o encaminarse hacia el trabajo administrativo. Conozca más sobre las carreras profesionales con Pep Boys.

