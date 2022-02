MELBOURNE, Australie, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Pepperstone annonce son nouveau partenariat avec la plateforme de graphiques sociaux TradingView, leader du secteur. À partir d'aujourd'hui, les clients de Pepperstone du monde entier pourront accéder aux graphiques et analyses avancés de TradingView, à de puissants outils de trading et interagir avec le plus grand réseau social de traders au monde.

S'exprimant au nom de Pepperstone, Tony Gruebner, directeur marketing, a déclaré :

« TradingView propose un outil de création de graphiques en ligne parmi les plus impressionnants et les plus populaires sur le marché, ainsi que des expériences communautaires en matière de trading social. Chez Pepperstone, le client est notre priorité et nous cherchons toujours à offrir une technologie et des outils de pointe pour enrichir l'expérience de trading. Nous sommes très heureux de travailler avec Spotware et cTrader pour ajouter TradingView à notre vaste portefeuille de technologies de trading qui permettent aux clients de réaliser des opérations de trading, comme ils le souhaitent. »

L'intégration de Pepperstone avec TradingView a été réalisée par Spotware Trading Technology. Alexander Geralis, responsable du développement commercial de Spotware, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Pepperstone, en permettant leur intégration avec TradingView. Cette collaboration représente une nouvelle initiative pour Spotware et une étape importante dans le cheminement de notre société, en accord avec les valeurs fondamentales de la société qui placent les besoins des commerçants au premier plan. Au nom de Spotware et de cTrader, je peux dire que nous nous réjouissons de ce partenariat et de la possibilité de soutenir d'autres intégrations de services tiers à l'avenir. »

La communauté de TradingView et ses fonctions de créations de graphiques avancées, combinées à la tarification transparente de Pepperstone, son exécution rapide, sa vaste gamme de produits et son service client primé, offriront de grandes opportunités aux traders à l'avenir.

L'intégration de Pepperstone avec TradingView sera bientôt disponible en Chine et en Allemagne.

À propos de Pepperstone

Fondé en 2010, Pepperstone est devenu un courtier en ligne primé, spécialisé dans le domaine du forex et des CFD, connu pour offrir un service client exceptionnel. Le groupe Pepperstone possède des entités liées dans le monde entier et est réglementé par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la UK Financial Conduct Authority (FCA), la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of the Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

