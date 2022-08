Pepperstone apresenta The Trade-Off Spanish

Uma série digital semanal em idioma espanhol focada em ajudar traders de varejo a navegar no mundo em constante evolução dos mercados financeiros.

MELBOURNE, Austrália, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Foram dois anos de altos e baixos para investidores e traders, com níveis incríveis de estímulo que resultaram em uma genuína aceitação de riscos nos mercados financeiros e, naturalmente, em uma inflação alta de várias décadas. Todos nós estamos sentindo os efeitos disso em nossa vida cotidiana agora e, à medida que os bancos centrais tentam conter as pressões de preços, surgem oportunidades para os traders por todos os lados.

Ao longo deste período, a Pepperstone tem observado uma demanda cada vez maior por comentários e informações de última hora sobre os movimentos do mercado em todo o mundo; tanto para ajudar na seleção de oportunidades, quanto para auxiliar os traders a precificar o risco de forma eficiente.

A Pepperstone tem o orgulho de apresentar a versão em espanhol de seu bem-sucedido The Trade-Off em https://thetradeoff.tv/, um programa semanal envolvente e animado do diretor de pesquisa da Pepperstone, Chris Weston, e Blake Morrow da ForexAnalytix.

O Trade-Off Spanish é um programa semanal dinâmico, digerível e animado em idioma espanhol, com foco em ajudar os traders de todas as habilidades a entender o fluxo de notícias dos mercados globais. A série apresenta o estrategista de pesquisa espanhol da Pepperstone, Quasar Elizundia, e Oscar Salem da BCM Partners, LLC.

Junte-se a esses dois analistas altamente experientes enquanto eles se envolvem em um debate intenso sobre os mercados financeiros: o que está em alta, o que não está, analisando em detalhes os negócios todas as semanas.

"Nesta série serão esmiuçados e apresentados o quadro geral dos principais debates. Analisamos os principais temas, cenários, pontos de vista e roteiros de eventos esmiuçando-os de uma forma que poucos outros circuitos financeiros o fazem - notícias financeiras entregues de forma diferenciada para o público espanhol", declara Chris Weston Pepperstone, diretor de pesquisa da Pepperstone.

Confira o episódio piloto .

Entre em contato conosco para saber mais sobre entrevistas ou assistência para hospedar o conteúdo em seu site e distribuição para seu público.

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone cresceu e se tornou uma premiada corretora global de forex e de CFDs, conhecida por oferecer excepcional atendimento ao cliente e financiamento e retiradas premiadas para dezenas de milhares de clientes em todo o mundo. A Pepperstone tem subsidiárias no mundo todo e é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySec), pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) e pela Autoridade de Mercado de Capitais do Quênia (CMA).

Saiba mais em: http://www.pepperstone.com

Sobre Quasar Elizundia

Quasar Elizundia é estrategista de pesquisa espanhol da Pepperstone e tem mais de oito anos de experiência no setor. Especialista em serviços financeiros altamente respeitado, Quasar apoiou clientes institucionais e de varejo na IG e FXCM, ocupando funções de pesquisa.

Quasar reporta de Las Vegas e é uma figura conhecida da mídia, que aparece em vários feeds de notícias e sites de pesquisa.

Siga Quasar em: https://twitter.com/QuasarElizundia

Sobre Oscar Salem

Oscar tem mais de 25 anos de experiência em mercados de capitais e mais de dez mil horas de trabalho técnico. É especializado em encontrar zonas de engajamento com o objetivo de controlar as perdas. Observando a tese de que o preço conduz as narrativas. Oscar iniciou sua carreira em 1995 trabalhando para a Banamex como trader de moedas estrangeiras (FX) em mercados emergentes. De lá, transferiu-se para o HSBC, Wells Fargo e Citibank, ocupando várias funções no mercado de capitais FX. Em 2015, abriu a Cold Spring Asset Management, um fundo multimercado somente FX, e atualmente administra a BCM Partners, LLC.

Siga Oscar em: https://twitter.com/Bellehos

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

FONTE Pepperstone Group Limited

SOURCE Pepperstone Group Limited