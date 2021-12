Pepperstone apresenta Trade-Off: série digital semanal focada em ajudar traders de varejo a navegar no mundo em constante evolução dos mercados financeiros.

MELBOURNE, Austrália, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os últimos dois anos mostraram que a volatilidade no mercado pode ser desencadeada especialmente quando restrições são implementadas, países fecham suas fronteiras e o mundo praticamente para de rodar. Atualmente, isso ainda é uma verdade, embora os investidores também devam navegar pela política de normalização do banco central.

Ao longo deste período, a Pepperstone tem observado uma demanda cada vez maior por comentários e informações de última hora sobre os movimentos do mercado em todo o mundo; tanto para ajudar na seleção de oportunidades, quanto para auxiliar os traders a precificar o risco de forma eficiente.

A Pepperstone tem o orgulho de apresentar uma série on-line inovadora chamada The Trade-Off - um programa semanal dinâmico e animado, cujo foco é ajudar os traders a entender o fluxo de notícias dos mercados globais. A série apresenta o próprio diretor de pesquisa da Pepperstone, Chris Weston, e Blake Morrow, da ForexAnalytix.

Junte-se a esses dois traders de grande experiência e popularidade enquanto eles debatem, discutem e dissecam o que é interessante e o que não é, os riscos e os melhores trades do mercado toda semana.

"À medida que esmiuçamos e apresentamos o quadro geral dos principais debates, buscamos o risco e a motivação do sistema, o que promove fluxos, mudanças no posicionamento do mercado, além das tendências a serem desenvolvidas e isso determina nossa probabilidade e comportamento no trading."

Costuma-se dizer que 'se você consegue dormir bem à noite, é porque sua posição não é tão grande assim'. Bem, eu durmo mal, mas gosto de pensar que meu manejo de risco e position sizing estão corretos. Essa é a minha vantagem, e vamos destrinchá-la juntos ao mesmo tempo que entendemos a contrapartida entre os riscos e os ganhos", disse Chris Weston.

Confira o episódio piloto on demand em https://thetradeoff.tv , e também assista aos podcasts disponíveis no Apple iTunes e no Spotify.

Entre em contato conosco para saber mais sobre entrevistas ou assistência para hospedar o conteúdo em seu site e distribuição para seu público.

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone cresceu e se tornou uma premiada corretora global de forex e de CFDs, conhecida por oferecer excepcional atendimento ao cliente e financiamento e retiradas premiadas para dezenas de milhares de clientes em todo o mundo. A Pepperstone tem subsidiárias em todo o mundo e é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySec), pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) e pela Autoridade de Mercado de Capitais do Quênia (CMA).

Saiba mais em: http://www.pepperstone.com

Sobre Chris Weston

Chris Weston é diretor de pesquisa da Pepperstone e tem mais de 19 anos de experiência no setor. Um especialista em serviços financeiros altamente respeitado, Chris apoiou clientes institucionais e de varejo na IG, Merrill Lynch, Credit Suisse e Morgan Stanley, ocupando funções tanto na área de pesquisa como em vendas e comércio. Sua ampla exposição aos mercados de câmbio, ações e renda fixa o coloca em uma posição única para oferecer insights inspiradores, pesquisas, ideias e estratégias de gestão de riscos que suportam cada etapa de sua jornada de negociação. Chris reporta da Austrália e é uma figura de mídia global conhecida, que aparece regularmente na Bloomberg, Bloomberg Arabia, Channel News Asia e Sky News Business.

Siga o Chris em: https://twitter.com/chrisweston_PS

Sobre Blake Morrow

Blake Morrow é o estrategista-chefe de moedas da Wizetrade. Blake tem mais de 18 anos de experiência em trading e foi coproprietário de uma corretora com sede em Dallas e da LiquidTrader Technologies. Atualmente, Blake faz análises para milhares de traders individuais em seu webinar "The Morning Edge" duas horas por dia, das 7h às 9h, abordando as relações intermercados e Forex. Ele também apareceu como analista regular na Wizetrade TV e na Traders Television. Blake é um experiente investidor individual em ações e Forex.

É marido, pai e um péssimo jogador de golfe. Orgulhoso soldado de infantaria do 3o Batalhão do 9o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA de 1990 a 1994.

Siga o Blake em https://twitter.com/pipczar

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

FONTE Pepperstone Group

SOURCE Pepperstone Group