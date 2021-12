Pepperstone Group a le plaisir d'annoncer son engagement à être neutre en carbone d'ici l'année fiscale 2023

DOCKLANDS, Australie, 1 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Compte tenu de l'attention croissante accordée au changement climatique et des engagements pris par les Nations unies, les principaux pays et organisations, il est temps d'agir. En tant qu'organisation mondiale, Pepperstone veut être à l'avant-garde de ce combat. Pepperstone veut ouvrir la voie en devenant une organisation neutre en carbone d'ici la fin de l'année fiscale 2023 et lancer un défi à toutes les entreprises de l'espace FX CFD pour qu'elles fassent de même.

L'engagement de Pepperstone s'étend à la voix et au soutien des employés, du conseil d'administration, des actionnaires et des communautés dans lesquelles ils résident et opèrent.

Pepperstone a fait appel à Pangolin Associates https://pangolinassociates.com/, un cabinet de conseil en gestion du carbone et en durabilité disposant de certifications reconnues en Australie et au Royaume-Uni, pour comprendre où en est l'organisation actuellement et ce qui doit être fait.

Au cours des six prochains mois, Pangolin Associates travaillera avec tous les niveaux de Pepperstone pour comprendre et évaluer quelles sont nos émissions de carbone actuelles, et ce que Pepperstone doit faire pour réduire et compenser nos émissions de carbone afin d'obtenir un classement de durabilité platine. Nous souhaitons également réduire les déchets en proposant des emballages réutilisables à notre personnel en partenariat avec https://returnr.org/.

« La gestion de notre empreinte carbone est un élément clé de notre responsabilité sociale d'entreprise. Nous reconnaissons qu'en tant qu'organisation mondiale, nous avons une responsabilité non seulement envers nos employés, clients, partenaires et actionnaires, mais aussi envers l'environnement dans lequel nous opérons. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Pangolin Associates et nous nous réjouissons du chemin à parcourir. Notre objectif est de nous approvisionner en énergie à partir de sources renouvelables », a déclaré Tamas Szabo, Directeur général du Pepperstone Group.

Pepperstone continuera à partager et à fournir des mises à jour sur son parcours vers la neutralité carbone, ainsi qu'à recueillir des commentaires pour développer des produits respectueux de l'environnement.

À propos de Pepperstone

Fondée en 2010, Pepperstone est devenu un courtier mondial en ligne primé dans le domaine du forex et des CFD, connu pour offrir un service client exceptionnel et des financements et retraits primés à des dizaines de milliers de clients dans le monde entier. Pepperstone possède des filiales dans le monde entier et est réglementée par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), la Securities Commission of The Bahamas (SCB), la Dubai Financial Services Authority (DFSA), la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) et la Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

https://www.pepperstone.com

À propos de Pangolin Associates

Fondée en 2010, Pangolin Associates est une société de conseil en gestion du carbone et en durabilité, présente dans tout le pays. En Australie, Pangolin a été la première entreprise de son secteur à être certifiée neutre en carbone dans le cadre du programme Climate Active du gouvernement australien. Elle est également l'une des premières entreprises certifiées B Corporation en Australie.

