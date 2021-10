Pepperstone Group tem o prazer de anunciar a nomeação de David Shafer para atuar como consultor na diretoria

MELBOURNE, Austrália, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Como CFO, COO e diretor executivo da Kogan.com, David traz uma vasta experiência para orientar e assessorar o Pepperstone Group em sua próxima trajetória de crescimento. Antes de ingressar na Kogan.com, David foi advogado associado sênior na Arnold Bloch Leibler. David é bacharel em Direito (Honras) e em Comércio pela Universidade de Melbourne. David também é analista financeiro credenciado.

"Temos o prazer de receber formalmente David na Pepperstone. Ele oferecerá à diretoria conselhos inestimáveis sobre seus planos de crescimento futuro. A experiência de David no crescimento da Kogan desde seu início até uma marca líder de comércio eletrônico na Austrália e Nova Zelândia nos oferece um fantástico histórico para ajudar a nos orientar em nossa direção e foco. Conheço David há vários anos e ele é um líder de negócios altamente inteligente e capaz. Estou entusiasmado para trabalhar com ele", disse Tamas Szabo, CEO do Pepperstone Group.

"Estou entusiasmado em me juntar ao Pepperstone em seu atual estágio de crescimento, onde passou de uma start-up com sede em Melbourne com muito sucesso fundada em 2010 em uma grande marca global que é hoje. Há planos muito empolgantes à frente para o negócio, onde espero que meus conselhos e suporte possam contribuir de alguma forma em sua direção futura", disse David Shafer.

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone cresceu e se tornou uma premiada corretora global de forex e de CFDs, conhecida por oferecer excepcional atendimento ao cliente e financiamento e retiradas premiadas para dezenas de milhares de clientes em todo o mundo. A Pepperstone tem subsidiárias em todo o mundo e é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pela Comissão de Valores Mobiliários e Valores Mobiliários do Chipre (CySec), pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira Federal (BaFin) e pela Autoridade do Quênia (CMA).

Pepperstone Group - Saiba mais >>>

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

FONTE Pepperstone Group

Related Links

https://pepperstone.com/en-au/



SOURCE Pepperstone Group