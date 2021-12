Pepperstone Group tem o prazer de anunciar seu compromisso de zerar as suas emissões de carbono até o ano fiscal de 2023

DOCKLANDS, Austrália, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com o foco crescente nas mudanças climáticas e nos compromissos das Nações Unidas, países e organizações líderes, a hora de fazer algo é agora. Como uma organização global, a Pepperstone pretende estar na vanguarda desta luta. A Pepperstone quer assumir a liderança para se tornar uma organização com zero emissões de carbono até o final do ano fiscal de 2023 e definir o desafio para que todas as empresas dentro do espaço FX CFD sigam o exemplo.

O compromisso da Pepperstone se estende à voz e ao apoio dos funcionários, do conselho, dos acionistas e das comunidades em que eles residem e operam.

A Pepperstone engajou a Pangolin Associates https://pangolinassociates.com/, uma consultoria de gestão de carbono e sustentabilidade com certificações reconhecidas na Austrália e no Reino Unido para entender onde a organização está atualmente e o que precisa ser feito.

Nos próximos seis meses, a Pangolin Associates trabalhará com todos os níveis da Pepperstone para entender e avaliar quais são nossas emissões de carbono atuais e o que a empresa precisa fazer para reduzir e compensar nossas emissões de carbono para uma classificação de sustentabilidade Platinum. Nosso objetivo também é reduzir o desperdício, oferecendo embalagens reutilizáveis à nossa equipe em parceria com a https://returnr.org/.

"A gestão da nossa pegada de carbono é um componente fundamental de nossa responsabilidade social corporativa. Reconhecemos que, como uma organização global, temos responsabilidade não apenas com nossos funcionários, clientes, parceiros e acionistas, mas também com o meio ambiente em que atuamos. Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Pangolin Associates e aguardamos com expectativa a jornada que teremos pela frente. Nosso objetivo será o de que toda a nossa energia seja obtida de fontes renováveis ao longo do tempo", declarou Tamas Szabo, CEO do Pepperstone Group.

A Pepperstone continuará a compartilhar e fornecer atualizações sobre sua jornada para a neutralidade de carbono, bem como obter feedback para desenvolver produtos ecológicos.

Sobre a Pepperstone

Fundada em 2010, a Pepperstone cresceu e se tornou uma premiada corretora global de forex e de CFDs, conhecida por oferecer excepcional atendimento ao cliente e financiamento e retiradas premiadas para dezenas de milhares de clientes em todo o mundo. A Pepperstone tem subsidiárias em todo o mundo e é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), pela Comissão de Valores Mobiliários e Valores Mobiliários do Chipre (CySec), pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA), pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira Federal (BaFin) e pela Autoridade do Quênia (CMA).

https://www.pepperstone.com

Sobre a Pangolin Associates

Fundada em 2010, a Pangolin Associates é uma consultoria de gestão de carbono e sustentabilidade com presença nacional. Na Austrália, a Pangolin foi a primeira em seu setor a receber a certificação de neutralidade de carbono pelo programa ativo climático do governo australiano. A empresa possui a certificação B na Austrália.

Saiba mais

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpg

FONTE Pepperstone Group

SOURCE Pepperstone Group