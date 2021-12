Pepperstone présente The Trade-Off, une série Web hebdomadaire visant à aider les négociateurs du domaine du détail à naviguer dans le monde des marchés financiers en constante évolution.

MELBOURNE, Australie, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les événements des deux dernières années ont démontré que la volatilité du marché peut être déclenchée tout particulièrement lorsque des restrictions sont mises en œuvre, que les pays ferment leurs frontières et que le monde entier met un frein à toute activité. Voilà qui reste vrai aujourd'hui, bien que les négociateurs doivent également naviguer dans la politique de normalisation de la banque centrale.

Au cours de cette période, Pepperstone a constaté une demande croissante pour des renseignements sur les fluctuations du marché dans le monde entier et des commentaires à jour, à la fois pour aider à trouver des opportunités d'approvisionnement et pour aider les négociateurs à gérer efficacement le risque lié aux prix.

Pepperstone est fier de présenter une série en ligne novatrice appelée The Trade-Off, une émission hebdomadaire dynamique et divertissante qui vise à aider les négociateurs à comprendre le flux des actualités des marchés mondiaux. La série présente le chef de la recherche de Pepperstone, Chris Weston, et Blake Morrow de ForexAnalytix.

Joignez-vous chaque semaine à ces deux négociateurs connus et chevronnés qui débattent, discutent et décortiquent ce qui est d'actualité, ce qui ne l'est pas, les risques et les meilleures négociations du marché.

« À mesure que nous décortiquons et analysons les grands débats macroéconomiques, nous recherchons le risque et l'inspiration dans le système, ce qui favorise les flux, les changements dans le positionnement général du marché et les tendances à développer, le tout déterminant notre probabilité et notre comportement quant à la négociation.

L'adage nous dit que si l'on dort bien la nuit, c'est que notre poste n'est pas assez exigeant. En ce qui me concerne, je dors mal, mais j'aime à penser que ma gestion du risque et les responsabilités associées à mon poste sont justes. C'est ma spécialité, et nous la décortiquerons au fur et à mesure que nous comprendrons ce que représentent les risques et avantages des négociations », a déclaré Chris Weston.

Jetez un coup d'œil à l'épisode-pilote sur demande sur le site https://thetradeoff.tv et découvrez les podcasts offerts sur Apple iTunes et Spotify.

