Pepperstone presenteert de Trade-Off - een wekelijkse digitale serie die is gericht op het helpen van particuliere handelaren bij het navigeren van de altijd in ontwikkeling zijnde wereld van de financiële markten.

MELBOURNE, Australië, 2 december 2021 /PRNewswire/ -- De afgelopen twee jaar hebben aangetoond dat volatiliteit op de markt kan ontstaan, vooral wanneer beperkingen worden ingevoerd, landen hun grenzen sluiten en de wereld in wezen is gesloten. Dit geldt voor vandaag de dag, al moeten handelaren ook het normalisatiebeleid van de Centrale bank volgen.

In deze tijd heeft Pepperstone een groeiende vraag gezien naar actueel commentaar en informatie over marktbewegingen van over de hele wereld, zowel om te helpen bij het benutten van kansen als het inschatten van risico's.

Pepperstone introduceert met trots een innovatieve online-serie genaamd: 'The Trade-Off' – een snelle en onderhoudende wekelijkse show, met een focus op het helpen van beleggers om het nieuws van over wereldwijde markten te begrijpen. De serie wordt gepresenteerd door Pepperstone's eigen hoofd onderzoek Chris Weston en Blake Morrow van ForexAnalytix.

Sluit u aan bij deze twee zeer ervaren en populaire handelaren die samen waardevolle en minder waardevolle aandelen bespreken, en wat de grootste risico's en beste deals op de markt zijn.

"Terwijl we het totaalplaatje ontleden en bespreken, zoek we naar risico en inspiratie in het systeem, wat stromen, veranderingen in de brede marktpositionering en de ontwikkeling van trends bevordert, die op hun beurt onze kansenberekening en handelsgedrag bepalen".

Ze zeggen, "Als je 's nachts goed kunt slapen, heb je geen al te grote positie". Nou slaap ik misschien wel slecht, maar ik vind het leuk om te denken dat mijn risicobeheer en positionering precies goed zijn. Dit is waar ik goed in ben en we het zullen uitpluizen en meer inzicht krijgen in de wisselwerking tussen risico en winst", aldus Chris Weston.

Bekijk de Pilot-aflevering op aanvraag op https://thetradeoff.tv en luister naar de podcasts op Apple iTunes en Spotify.

Aarzel voor interviews of ondersteuning bij het hosten van de inhoud op uw website en het verspreiden ervan uw achterban niet om contact met ons op te nemen.

Over Pepperstone

Het in 2010 opgerichte Pepperstone is een internationale online forex- en CFD-makelaar die meerdere prijzen heeft gewonnen en bekendstaat om zijn uitzonderlijke klantenservice en bekroonde financiering en opnames aan tienduizenden klanten over de hele wereld. Pepperstone heeft wereldwijd dochterondernemingen en wordt gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), de Britse Financial Conduct Authority (FCA), de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), de Securities Commission of The Bahamas (SCB), de Dubai Financial Services Authority (DFSA), de Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en de Capital Markets Authority of Kenya (CMA).

Meer informatie op http://www.pepperstone.com

Over Chris Weston

Chris Weston is hoofd onderzoek van Pepperstone en heeft meer dan 19 jaar ervaring in de sector. Chris, een zeer gerespecteerde expert op het gebied van financiële dienstverlening, heeft zowel particuliere als institutionele klanten bij IG, Merrill Lynch, Credit Suisse en Morgan Stanley ondersteund, met betrekking tot zowel onderzoek als verkoop- en handelsrollen. Zijn uitgebreide ervaring met de FX-, aandelen- en vastrentende markten brengt hem in een unieke positie om inspirerende inzichten, onderzoek, ideeën en risicobeheerstrategieën te bieden die elke stap van uw beleggingsreis ondersteunen. Chris, die woonachtig is in Australië, is een bekende wereldwijde mediafiguur en verschijnt regelmatig op Bloomberg, Bloomberg Arabia, Channel News Asia en Sky News Business.

Volg Chris op: https://twitter.com/chrisweston_PS

Over Blake Morrow

Blake Morrow is de belangrijkste valutastrateeg voor Wizetrade. Blake heeft meer dan 18 jaar ervaring in handelen en is mede-eigenaar van een in Dallas gevestigd makelaarsbedrijf en LiquidTrader Technologies. Momenteel analyseert Blake voor duizenden individuele handelaren op zijn webinar "The Morning Edge" 2 uur per dag van 7-9 uur over relaties tussen de markten en Forex. Ook is hij regelmatig als analist op Wizetrade TV en Traders Television te zien. Blake is een doorgewinterde individuele belegger in aandelen en Forex.

Blake is een echtgenoot, vader en gepassioneerde golfhacker. Trotse Marine Infanterist 3de bataljon 9de Marines 1990-1994.

Volg de Blake op https://twitter.com/pipczar

