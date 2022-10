PEPSI MAX® ANUNCIA A LA SUPERESTRELLA DEL FÚTBOL VINI JR. COMO SU NUEVO EMBAJADOR MEDIANTE EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA COLECCIÓN DE MODA

- LA COLECCIÓN RINDE HOMENAJE A LA CAMPAÑA DE FÚTBOL DE PEPSI MAX DE 2002, ADEMÁS DE CELEBRAR LA MENTALIDAD "SED DE MÁS" DE LA MARCA -

NEW YORK, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- #ThirstyForMore – Pepsi MAX® anuncia a Vini Jr., ícono del fútbol y actual campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, como su nuevo embajador de marca. Para dar inicio a esta emocionante alianza, Pepsi MAX presenta una nueva colección de moda en colaboración con la marca Art of Football. Vini Jr., quien aportó su propio estilo a la colección, será el rostro de la campaña Pepsi X AoF .

PEPSI MAX® ANNOUNCES GLOBAL FOOTBALL SENSATION, VINI JR AS ITS LATEST AMBASSADOR, WITH THE LAUNCH OF A NEW FASHION COLLECTION

Vini Jr. es uno de los talentos jóvenes más emocionantes. Recientemente fue nombrado el Jugador Joven de la Temporada para el Real Madrid tras haber anotado el gol que le dio al club su 14° título como campeón de la Liga de Campeones de la UEFA. Su energía, pasión y determinación han logrado que sea reconocido en todo el mundo; y su debut con Pepsi MAX celebra la influencia del delantero brasileño dentro y fuera de la cancha.

Desde pelotear en las calles de Río de Janeiro hasta jugar bajo las brillantes luces del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, Vini Jr. representa lo que Pepsi MAX denomina 'Sed de Más', una mentalidad que celebra a quienes se atreven a ir por más para perseguir aquello que los apasiona. La campaña creativa Pepsi X AoF refleja el entusiasmo del futbolista por el diseño y muestra las piezas de la colección, incluyendo una nueva toma de un conjunto que Pepsi hizo famoso hace 20 años.

Sobre la colaboración, Vini Jr. dijo: "Como embajador de Pepsi MAX, quiero representar a una generación que no tiene miedo de expresarse y luchar por sus sueños, ya sea en la moda, en el fútbol o donde sea que quieran dejar su huella. Recuerdo ver comerciales de Pepsi MAX protagonizados por algunos de mis mayores ídolos del fútbol mientras crecía. Ahora estoy aquí, trabajando con Pepsi MAX para dar vida a esta increíble colección de moda. ¡Es genial! No puedo esperar a que el mundo vea esta colección y todas las emocionantes experiencias que Pepsi MAX y yo estamos planeando."

Durante mucho tiempo, la cultura del fútbol y la moda se han complementado mutuamente uniendo a los fanáticos de todo el mundo. Esto es lo que la nueva colección Pepsi X AoF quiere lograr. Basada en el Reino Unido, Art of Football es una marca y comunidad dedicada a crear colecciones y experiencias originales para los fanáticos del fútbol.

Próximos a una emocionante temporada deportiva, Pepsi MAX recurrió a la marca para crear una colección que muestre su extenso legado en la cultura futbolística. El resultado es una colección retro que rinde homenaje al icónico conjunto de fútbol de Pepsi que se estrenó por primera vez hace 20 años. Los elementos de la colaboración saldrán a la venta este mes e incluyen un bucket hat, un morral y un bolso de tela, así como el rediseño de la camiseta de fútbol de 2002 de Pepsi MAX que los fanáticos vieron en el reciente anuncio de la marca "Nutmeg Royale" . Quienes hayan estado atentos al anuncio, habrán podido ver un código QR que deberán escanear para poder ser de los primeros en obtener acceso a la exclusiva colección.

Con más de dos décadas de icónicas campañas de fútbol en su historial, Pepsi MAX ha creado algunos de los momentos más inolvidables para los fanáticos de todo el mundo, protagonizados por los mejores jugadores de todos los tiempos. El anuncio de Vini Jr. y la colección Pepsi X AoF son una continuación de la rica herencia de la marca en el deporte, durante mucho tiempo, ha impulsado el talento joven tanto dentro y fuera de la cancha.

Gustavo Reyna, Director Sénior de Marketing Global de Pepsi MAX, comentó: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Vini Jr. al equipo Pepsi MAX. Como uno de los nombres más reconocidos en el fútbol, es un representante de la nueva generación de talentos en la búsqueda de experiencias divertidas e inesperadas. Pepsi MAX tiene un largo historial de alianzas con los mejores talentos, y la evidente pasión de Vini Jr. por todo lo que hace, así como su amor por la moda y el deporte, lo hacen la persona perfecta para convertirse en nuestro nuevo embajador de fútbol. Estábamos ansiosos por anunciar esta nueva alianza junto con el lanzamiento de la colección Art of Football para dar vida a esta intersección de pasiones y, además, celebrar nuestra historia en el entretenimiento futbolístico".

El lanzamiento de Pepsi x Art of Football es parte de la nueva campaña global de Pepsi MAX "Sed de Más", donde se incentiva la búsqueda de nuevas, emocionantes e inesperadas experiencias. El anuncio de Vini Jr. como nuevo embajador de marca y el lanzamiento de Art of Football son parte de una serie de acciones globales de la nueva campaña que busca celebrar las pasiones de los consumidores, como el fútbol, el entretenimiento y la moda.

Mantente al tanto de las emocionantes novedades de Vini Jr. y Pepsi MAX que vienen en los próximos meses y años. Para obtener más información sobre la colección Pepsi x Art of Football, sigue los canales de Pepsi MAX Global en Instagram , Twitter y Facebook .

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

[email protected]

Acerca de Vini Jr.

Nacido en São Gonçalo, Río de Janeiro, y criado en las divisiones juveniles de Flamengo, desde temprana edad se ha visto a Vini Jr. como una estrella en potencia. Un talento de talla mundial que fue traspasado del Flamengo al Real Madrid por 45 millones de euros, incluso antes de debutar como profesional. En el club español ya se lo considera ídolo gracias a que ha ganado 7 títulos, entre los que destacamos la última Liga de Campeones, donde marcó el único gol de la final ante el Liverpool. A sus 22 años, su "jogo bonito" lo hace destacar del resto y ya está en lo más alto de las listas de los mejores jugadores del mundo. También brilla fuera de la cancha, ya que es un gran promotor del cambio social a través de su propio Instituto Vini Jr., que se enfoca en mejorar el sistema educativo de Brasil. Vini ha declarado recientemente que uno de sus mayores sueños es construir una escuela pública que lleve su nombre. Según una encuesta del Observatorio de Fútbol de la CIES en Suiza, Vini Jr. es el jugador más valioso del mundo en la actualidad, valorado en 250 millones de euros.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de USD 79 mil millones en ingresos netos en 2021, impulsados por un portafolio complementario de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de USD 1 mil millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo es guiada por la visión de Ser el Líder Global en Alimentos y Bebidas Convenientes al Ganar con PepsiCo Positivo (pep+). pep+ es nuestra transformación estratégica total que coloca la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar el cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter , Instagram , Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de Art of Football

Art of Football cree que el fútbol es una comunidad, no una mercancía. Las personas y la pasión colectiva que une al equipo definen la fuerza de la comunidad de AOF. La misión de Art of Football es inspirar la expresión creativa, celebrar la originalidad, defender la unión, apoyar a la comunidad y crear objetivos comunes, juntos, como equipo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1930524/Pepsi_Vini_Jr.jpg

SOURCE PepsiCo