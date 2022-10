PEPSI® ANUNCIA FENÔMENO GLOBAL DO FUTEBOL VINI JR. COMO SEU MAIS NOVO EMBAIXADOR, COM O LANÇAMENTO DE UMA NOVA COLEÇÃO DE MODA

- A COLEÇÃO HOMENAGEIA OS ANÚNCIOS DE FUTEBOL DA PEPSI DO INÍCIO DOS ANOS 2000 E CELEBRA O NOVO SLOGAN DA MARCA, "THIRSTY FOR MORE" -

NOVA YORK, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- #ThirstyForMore – A Pepsi® revelou que Vini Jr., um dos talentos mais celebrados desta geração e vencedor da UEFA Champions League, será o mais novo embaixador da marca. O anúncio acompanha o lançamento de uma nova coleção de moda da Pepsi, criada pela marca de cultura futebolística Art of Football. Trazendo seu próprio estilo e paixão para a iniciativa, Vini Jr. é o rosto da campanha para a nova cápsula Pepsi x AoF , marcando o início de uma interessante parceria com a Pepsi.

A estreia de Vini Jr. com a Pepsi é uma verdadeira celebração de sua influência global dentro e fora do campo e incorpora seu estilo pessoal e amor por design. A campanha apresenta as roupas personalizadas da nova coleção Pepsi x AoF com um kit icônico repaginado que ficou famoso com a Pepsi há 20 anos.

Recentemente coroado como o Young Player of the Season do Real Madrid e após um torneio épico da UEFA Champions League, no qual marcou o único gol na final da UCL, dando ao Real Madrid seu 14o título deste cobiçado evento, Vini Jr. é certamente um dos talentos mais celebrados do futebol. Das brincadeiras nas ruas do Rio de Janeiro quando menino, às luzes brilhantes do estádio Santiago Bernabéu em Madri, o atacante brasileiro é o símbolo do que a Pepsi está chamando de "Generation Thirsty". Trata-se de uma tribo de pessoas inquietas cheias de potencial, assim como Vini Jr., cuja motivação, paixão e determinação lhe deram reconhecimento global no mundo todo.

Ao comentar sobre o anúncio, Vini Jr., disse: "Em meu papel como embaixador da marca Pepsi, quero representar uma geração que não tem medo de se expressar e lutar pela grandeza – na moda, no futebol ou onde quer que você deixe sua marca no mundo. Eu me lembro de ver os comerciais da Pepsi estrelando alguns de meus maiores ídolos do futebol, quando eu era mais novo. Agora, aqui estou hoje, trabalhando com a Pepsi para dar vida a esta incrível coleção de moda – isso não é o máximo?! Mal posso esperar para que o mundo veja esta coleção e todas as experiências de entretenimento interessantes que a Pepsi e eu estamos preparando!"

O futebol e a moda estão, há muito tempo, andando de mão Reino Unido s dadas e, assim como a Pepsi, têm uma história unindo fãs em todo o mundo, o que é exatamente o objetivo deste novo lançamento. A Art of Football é uma marca de moda e comunidade sediada no Reino Unido, dedicada a criar coleções originais e experiências para os fãs que defendem a cultura do futebol e celebram o coração e a alma do jogo. Antes de um inverno emocionante nos esportes, a Pepsi aproveitou para criar uma coleção que destacasse seu extenso arquivo de entretenimento de futebol. A ser lançada este mês, a novidadenspirada no estilo retrô homenageia a icônica tira de futebol da Pepsi do início da década de 2000, há 20 anos. Os acessórios da coleção envolvendo as duas marcas incluem um chapéu bucket, uma bolsa a tiracolo e uma sacola. A coleção fica ainda mais completa por uma versão repaginada da camisa de futebol da Pepsi do início da década de 2000, que os fãs mais atentos podem ter visto no recente anúncio de futebol "Nutmeg Royale" da marca. As pessoas que assistiram ao anúncio com atenção viram o QR code escondido que precisavam seguir para serem os primeiros a por as mãos na coleção exclusiva. Fique atento para ver Vini Jr. entrando na brincadeira Nutmeg também!

Com mais de duas décadas de campanhas icônicas de futebol, a Pepsi criou alguns dos momentos mais inesquecíveis para fãs do mundo todo, estrelando os maiores talentos esportivos de todos os tempos. Os anúncios de Vini Jr. e da coleção Pepsi x Art of Football são uma continuação da rica tradição da Pepsi no entretenimento do futebol, que há muito tempo promove os mais novos talentos globais, tanto dentro quanto fora do campo.

Gustavo Reyna, Diretor Sênior de Marketing Global da Pepsi: "Estamos muito felizes em receber Vini Jr. na turma de Pepsi. Como um dos nomes mais celebrados do futebol, ele representa a nova geração de talentos que têm sede de diversão e grandeza. A Pepsi tem uma longa história de parcerias com os melhores talentos, e a paixão óbvia de Vini Jr, por tudo o que faz, combinada com seu amor pela moda e pelo esporte, o tornou o ícone perfeito para ser nosso novo embaixador de futebol. Queríamos anunciar a nova parceria juntamente com o lançamento da coleção Art of Football, para dar vida a esta interseção de pontos em comum e celebrar nossa história no entretenimento do futebol."

O lançamento Pepsi x Art of Football é uma parte fundamental da nova campanha global da Pepsi "Thirsty For More", que celebra a sede das pessoas por diversão, emoção e momentos surpreendentes. O anúncio de Vini Jr. e do lançamento da Art of Football é a primeira de uma série de campanhas globais a serem lançadas no novo momento da marca e tem como objetivo saciar uma série de paixões dos consumidores, incluindo o futebol, o entretenimento e a moda.

Para saber mais sobre a coleção Pepsi x Art of Football, siga os canais globais da Pepsi no Instagram, Twitter e Facebook.

Fique atento para ver mais programas interessantes que virão com Vini Jr. e a Pepsi nos próximos meses e anos.

Sobre Vini Jr.

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e criado nas divisões de base do Flamengo, Vini Jr. é considerado desde cedo como um astro em ação. Um talento de primeira linha, ele foi transferido do Flamengo para o Real Madrid por EUR 45 milhões, mesmo antes de fazer sua estreia profissional. No clube espanhol, Vini Jr. já conquistou o status de ídolo ao ganhar sete títulos, dos quais destacamos a última temporada da Champions League, em que fez o único gol na final contra o Liverpool. Aos 22 anos, seu "Joga bonito" o destaca dos demais, e ele já está no topo da lista dos melhores jogadores do mundo. Ele também brilha fora do campo como um grande promotor de mudanças sociais, por meio de seu próprio Instituto Vini Jr., que se dedica à melhoria do sistema educacional do Brasil. Vini declarou recentemente que um de seus maiores sonhos é construir uma escola pública com o nome dele. De acordo com uma pesquisa do Swiss CIES Football Observatory, Vini Jr. é atualmente o jogador mais valioso do mundo, avaliado em EUR 250 milhões.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados por consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios do mundo. A PepsiCo gerou mais de USD 79 bilhões em faturamento líquido em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos práticos como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de USD 1 bilhão cada uma em vendas estimadas de varejo anualmente.

O que orienta a PepsiCo é nossa visão de ser líder global em bebidas e alimentos práticos ganhando com a PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é nossa transformação estratégica completa que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro de como geraremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, acesse www.pepsico.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre a Art of Football

A Art of Football acredita que o futebol é uma comunidade, não uma commodity. A força da comunidade AOF é definida por suas pessoas e pela paixão coletiva que une a equipe. A missão da Art of Football é inspirar a expressão criativa, celebrar a originalidade, promover a união, apoiar a comunidade e criar objetivos comuns, juntos, como uma equipe.

