PepsiCo lanza iniciativa de $7 millones para ayudar comunidades en los Estados Unidos mas impactadas por el COVID-19

NUEVA YORK, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En respuesta a la evidencia alarmante del continuo impacto negativo y desproporcionado a causa del COVID-19, PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) y su ancla filantrópica, PepsiCo Foundation, lanzo hoy una nueva iniciativa para brindar más ayuda médica y económica a las comunidades minoritarias de todo el país con la cuales la compañía viene trabajando desde hace mucho tiempo. Esta nueva iniciativa de $7 millones es un proyecto integral para apoyar esfuerzos de primeros auxilios y recuperación a largo plazo.

Como parte de la iniciativa, las organizaciones National Urban League y UnidosUS recibirán cada una $1 millón para ayudar a alimentar a familias y personas mayores, aumentar el acceso a atención y pruebas médicas, ampliar el acceso al apoyo gubernamental y proporcionar tecnología necesaria para el acceso la educación y el trabajo virtual, con una parte de estos fondos designados para la recuperación posterior a la crisis. Adicionalmente, se donarán otros $5 millones a organizaciones sin fines de lucro locales asociadas para dar apoyo y servicios que atienden las necesidades específicas de las comunidades afroamericana y latina, incluyendo:

Pruebas de detección y cribado del COVID-19

Acceso a una nutrición asequible

Servicios de atención sanitaria

atención sanitaria Educación, capacitación laboral y recursos para negocios

Asistencia económica y para el cuidado de niños

Viviendas para familias y personas mayores

PepsiCo Foundation también otorgará una subvención de $100.000 al Farmworkers Pandemic Relief Fund, un fondo que brinda ayuda de emergencia crítica a los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos que mantienen activo el suministro de alimentos durante la pandemia, muchos de los cuales son vulnerables.

"El COVID-19 ha expuesto disparidades sanitarias y económicas muy arraigadas que aquejan a las comunidades de color desde hace mucho tiempo", dijo Steven Williams, CEO de PepsiCo Foods North America. "En respuesta a esto, estamos ayudando para brindar auxilio inmediato y a aportar a la recuperación a largo plazo de las comunidades afroamericana y latina. Pero, así como estas desigualdades existían antes del coronavirus, seguiremos ayudando en lo que podamos, siendo un socio leal de estas comunidades en los próximos meses y años".

La inversión de PepsiCo llega en un momento en que los índices de desempleo y contagio en las comunidades afroamericana y latina continúan en aumento. Las comunidades diversas representan un porcentaje más alto del total de contagios del COVID-19 comparados con la población nacional, mientras que el índice de mortalidad entre personas afroamericanas y latinas combinadas es más del doble que entre personas blancas. Esta disparidad se acrecienta a nivel local: en el condado de Milwaukee, por ejemplo, las poblaciones afroamericana representan el 26% de la población pero el 70% de las muertes por el coronavirus, y en el Área de la Bahía, los residentes latinos constituyen el 37% de los casos del COVID-19 pero apenas el 21% de la población. Además, los efectos económicos del COVID-19 también recaen en forma desigual sobre estas comunidades. En abril, el 16,7% de los estadounidenses negros y el 18,9% de los estadounidenses latinos estaban desempleados, en comparación con el índice nacional, de 14,7%. Para los trabajadores diversos, en especial las mujeres, que representan una cantidad desproporcionada de trabajadores de servicios "esenciales", los planes de reabrir la economía plantean un riesgo considerable para la salud pública.

"En todo el país, la carga del COVID-19 está recayendo desproporcionadamente en las comunidades afroamericana y latina, que registran índices más altos de internación hospitalaria, muerte y dificultades económicas", señaló Kirk Tanner, CEO de PepsiCo Beverages North America. "Por eso desde PepsiCo, nuestras marcas, y nuestra gente nos hemos movilizado para ofrecer nuestro apoyo. Y sabemos que una crisis de esta magnitud requiere un esfuerzo colectivo. Estamos convocando a nuestros socios y a nuestra red a apoyar a las comunidades de color a las que servimos con orgullo y en donde viven y trabajan miembros de nuestros equipos".

Las acciones de apoyo de PepsiCo están dirigidas a 15 de las áreas metropolitanas más golpeadas del país con altas poblaciones de residentes negros y latinos y donde la compañía tiene lazos fuertes y donde viven y trabajan muchos de sus empleados, específicamente: Baltimore, el Área de la Bahía, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Los Ángeles, Memphis, Miami-Dade, Milwaukee, Nueva Orleans, Nueva York, St. Louis y Washington D.C. Tras invertir en asociaciones para apoyar a las comunidades vulnerables durante décadas, la nueva iniciativa de PepsiCo atiende asistencia de salud pública de corto plazo y a la vez apoya la reactivación económica a largo plazo con asesoramiento para conseguir empleo y ser dueño de una vivienda y con ferias de empleo y contactos laborales.

Los fondos se donarán a organizaciones locales afiliadas a UnidosUS y a la National Urban League, así como directamente a docenas de organizaciones sin fines de lucro locales muy eficaces, incluyendo $500.000 a cada una de las siguientes entidades:

Community Foundation for Southeast Michigan para hacerle frente a la desigualdad en materia de salud mental, alimentación, higiene y atención sanitaria para las comunidades afroamericanas;

para hacerle frente a la desigualdad en materia de salud mental, alimentación, higiene y atención sanitaria para las comunidades afroamericanas; La Campaña Angeleno del Mayor's Fund for Los Angeles para distribuir dinero en forma de tarjetas prepagas de $1.000 para familias que están atravesando dificultades económicas extremas, y

para distribuir dinero en forma de tarjetas prepagas de para familias que están atravesando dificultades económicas extremas, y COVID-19 Emergency Response Fund de la Greater Washington Community Foundation para donar alimentos, ayuda en efectivo, atención médica y apoyo a pequeñas empresas dirigidas por mujeres.

PepsiCo a apoyado a la National Urban League y a UnidosUS (antes conocida como el Consejo Nacional de La Raza), desde hace ya más de 35 años, y se asocia continuamente con diversas organizaciones dedicadas a comunidades minoritarias para tener un impacto positivo en las comunidades durante todo el año y en épocas de crisis. Reconociendo la desigualdad arraigada en los Estados Unidos, PepsiCo Foundation ha invertido más de $16,5 millones en programas que apoyan a personas de color que viven en comunidades de los Estados Unidos entre 2018 y 2019, con inversiones enfocadas en nutrición y salud; educación; desarrollo de habilidades para conseguir empleo y crecimiento de negocios; creación de empleo y desarrollo de talentos, y fomento de la igualdad.

"Nuestra valiosa asociación con PepsiCo se ha vuelto aún más imprescindible durante este tiempo de necesidades sin precedentes", dijo Marc H. Morial, presidente y CEO de la National Urban League. "El compromiso de PepsiCo con el empoderamiento de las comunidades de color le permite al Urban League Movement seguir allanando el camino y ampliar e intensificar nuestro servicio de apoyo económico de los Estados Unidos".

"Estamos profundamente agradecidos por el apoyo generoso y oportuno a nuestra respuesta ante el COVID-19 de parte de PepsiCo y PepsiCo Foundation", dijo Janet Murguía, presidente y CEO de UnidosUS. "Ahora que los latinos y otras comunidades diversas están sufriendo los embates de esta enfermedad, necesitamos acciones inmediatas para conseguir recursos de emergencia de todos los sectores. Este compromiso de PepsiCo dará apoyo directo al fondo llamado UnidosUS Esperanza/Hope Fund que beneficia a nuestra red de organizaciones afiliadas comunitarias que están en la primera línea de batalla ayudando a combatir el impacto sanitario y económico del COVID-19 en la comunidad latina, ya sea creando programas de entrega de alimentos u ofreciendo servicios de salud mental a través de portales de telemedicina. Recomendamos a PepsiCo por servir como ejemplo de cómo el sector comercial puede jugar un rol importante en la mitigación de los impactos sanitarios y económicos de esta crisis y en la recuperación a largo plazo".

Esta iniciativa se apoya en el compromiso mundial de más de $50 millones de PepsiCo de brindar apoyo vital a las personas afectadas por el devastador virus COVID-19, lo que incluye distribuir más de 50 millones de comidas nutritivas a poblaciones en riesgo. Además de aumentar el acceso a la nutrición, PepsiCo también está financiando la compra de equipos de protección para trabajadores sanitarios, invirtiendo en servicios de testeo y cribado y dando apoyo económico a trabajadores de restaurantes en los Estados Unidos. Algunas marcas de PepsiCo, que incluyen Quaker, Aquafina, Gatorade y Stacy's han donado más de 8 millones de porciones de alimentos y bebidas a comunidades de todo el país, incluyendo hospitales y comunidades sanitarias. El 18 de abril, Pepsi se asoció con Global Citizen para presentar "One World: Together at Home", un concierto para celebrar a los trabajadores sanitarios que recaudó $127 millones para el Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Y Frito-Lay North America está asociándose con Feeding America para donar $50 por cada #JoyGivers publicado hasta el 12 de junio para recaudar hasta $1 millón.

Los recursos multimedia sobre esta iniciativa están disponibles para su descarga en https://pepsi.co/media.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó más de $67 mil millones de dólares en ingresos netos en 2019, gracias a su portafolio de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables incluyendo 23 marcas que generan más de $1 mil millones de dólares cada una en ventas anuales estimadas.

PepsiCo es guiada por la visión de Ser el Líder Global de Alimentos y Bebidas Convenientes al Ganar con Propósito. "Ganar con Propósito" refleja nuestra ambición de ganar sustentablemente en el mercado y de integrar el propósito en todos los aspectos del negocio. Para mayor información visite www.pepsico.com

Acerca de PepsiCo Foundation

Creada en 1962, PepsiCo Foundation, el ancla filantrópica de PepsiCo, invierte en los elementos esenciales del sistema sostenible de alimentos, con la misión de apoyar a las comunidades en vías de prosperar. Trabajando con socios sin fines de lucro y expertos en todo el mundo, nos enfocamos en ayudar a aliviar el hambre, manejar el agua y los desechos de manera responsable y apoyar a las mujeres como campeonas de la nutrición desde la granja hasta la familia. Nos esforzamos por lograr un impacto tangible en los lugares donde vivimos y trabajamos, colaborando con colegas de la industria, organizaciones locales e internacionales y nuestros empleados para lograr un cambio a gran escala en los asuntos que nos importan y que son de relevancia mundial. Para obtener más información, visita www.pepsico.com/sustainability/philanthropy.

Acerca de la National Urban League

La National Urban League es una organización histórica por los derechos civiles dedicada al empoderamiento económico para elevar el nivel de vida en comunidades urbanas históricamente desatendidas. La National Urban League encabeza los esfuerzos de sus 90 organizaciones locales afiliadas mediante el desarrollo de programas, investigaciones sobre políticas públicas y promoción, prestando servicios directos que impactan y mejoran la vida de más de 2 millones de personas en el mundo cada año. Visita www.nul.org y síguenos en Twitter y en Instagram: @NatUrbanLeague.

Acerca de UnidosUS

UnidosUS, anteriormente conocida como el NCLR (Consejo Nacional de La Raza), es la organización nacional más grande de apoyo y defensa de los derechos civiles de los hispanos en los Estados Unidos. A través de su exclusiva combinación de experiencia en investigación, defensa, programas y una Red de Afiliados de casi 300 organizaciones comunitarias en los Estados Unidos y Puerto Rico, UnidosUS desafía simultáneamente las barreras sociales, económicas y políticas que afectan a los latinos a nivel nacional y local. Por más de 50 años, UnidosUS ha unido comunidades y diferentes grupos que buscan el entendimiento común a través de la colaboración y que comparten el deseo de que nuestro país sea cada vez más fuerte. Para más información acerca de UnidosUS, visita www.unidosus.org o síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.

FUENTE PepsiCo Foundation

Related Links

https://www.pepsico.com



SOURCE PepsiCo Foundation