Per le vacanze del Ringraziamento il LA Auto Show è ancora più dinamico ed elettrizzante

"Con le sue radici nell'intrattenimento e una fiorente cultura automobilistica e tecnologica, Los Angeles è una città con una capacità unica di offrire lo stile di vita e le esperienze di intrattenimento più coinvolgenti per tutte le età," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente di LA Auto Show e AutoMobility LA. "Quest'anno ci siamo occupati del maggior numero di debutti di veicoli nella storia della fiera, e ci siano assicurati una vasta gamma di attività per entusiasmare i visitatori che viaggiano da tutto il mondo per poter partecipare. La portata e il dinamismo della fiera è molto tangibile anche grazie ai nostri fantastici espositori e collaboratori."

Dal rilascio delle attivazioni annunciate in precedenza per LA Auto Show, altri marchi per lo stile di vita e case automobilistiche hanno confermato la loro partecipazione alla fiera di quest'anno, tra cui:

Intrattenimento per tutte le età

"Onward" di Disney•Pixar (Atrio Occidentale): I fan avranno la possibilità di scattare foto con una versione a grandezza reale di Guinevere, il van del film "Onward" della Disney Pixar, di prossima uscita. Decorato su entrambi i lati con una luna crescente e un "Pegacorn" (metà Pegaso, metà unicorno), Guinevere offrirà agli ospiti un assaggio dell'avventura che due giovani fratelli elfi vivranno nel film.

Jaguar Land Rover (Atrio Meridionale): Land Rover celebrerà il 4XFar Adventure Music Festival ospitando Carpool Karaoke in collaborazione con Singing Machine al LA Auto Show. I partecipanti alla fiera automobilistica avranno la possibilità di entrare in un veicolo Range Rover e di cantare le proprie canzoni preferite con amici e famigliari.

Maroon Vault Studios (Atrio Occidentale): Gli artisti del Maroon Vault Studios disegneranno in fiera le automobili più conosciute. I visitatori potranno acquistare i disegni personalizzati e potranno guardare gli artisti mentre creano i propri capolavori.

Pet Adoptions (Hall Occidentale e Breezeway): Subaru, in collaborazione con Our Family Paws Rescue, e DoVE Project (Dogs of Violence Exposed) consentiranno di adottare alcuni cani venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre.

LEGO, Inc. (Atrio Meridionale): Creare con le mani nel primo stand LEGO in assoluto alla fiera, che onorerà l'amata cultura automobilistica di Los Angeles . Il punto di forza dello stand sarà una LEGO Bugatti Chiron a grandezza naturale, una replica 1:1 dell'automobile costruita interamente di mattoncini ed elementi LEGO Technic.

Esperienze interattive e presentazioni

Electrify America (Atrio Meridionale): Conoscere la crescente infrastruttura di veicoli elettrici guardando da vicino una replica di una stazione di carica. Esperti di Electrify America saranno presenti per insegnare ai clienti come funzionano e i vantaggi dei veicoli elettrici. I visitatori dello stand avranno inoltre la possibilità di vedere la nuova Harley-Davidson LiveWire.

Ford Ranger Hill Experience (Plaza Settentrionale): Provare il percorso accidentato a bordo del Ford Ranger sul Ford Ranger Hill Experience. La guida sarà caratterizzata dalle più recenti capacità fuoristrada e tutti i terreni di Ford Ranger.

Ford STEAM Machine (Breezeway): Al suo debutto nazionale al LA Auto Show, la Ford STEAM Machine presenta esperimenti e giochi divertenti per insegnare ai bambini le nozioni su pressione dell'aria, energia cinetica, magnetismo, leggi di Newton sul movimento e altro. Ford ha creato la Ford STEAM Machine per coinvolgere i bambini in scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica e per aiutare a eliminare le barriere sull'insegnamento di STEAM. Per oltre 30 anni, Ford Motor Company ha ispirato i giovani a cercare la conoscenza, essere curiosi, risolvere i problemi e, proprio come Henry Ford stesso, sperare che un domani migliore diventi reale.

stesso, sperare che un domani migliore diventi reale. Test drive gratuiti: Mettersi al volante dei marchi più recenti e importanti, tra cui: Acura, Audi, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lincoln , Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota e Volkswagen. Per la prima volta in assoluto, Tesla offrirà un test drive al LA Auto Show.

, Polaris, Nissan, Ram, Subaru, Toyota e Volkswagen. prima volta in assoluto, Tesla offrirà un test drive al LA Auto Show. Hyundai Racing Game Experience (Atrio Meridionale): Testare le proprie abilità in una corsa virtuale con Hyundai Racing Game Experience e gareggiare testa a testa in questa simulazione di gara.

The Lost Corvettes/Corvette Hereos (Kentia Lobby): "The Lost Corvettes" – AKA la Peter Max Collection di 36 Corvette classiche – sono state di recente restaurate da un gruppo che prende il nome di Corvette Heroes. Le "Big Six" (Corvette degli anni 1953, 1956, 1957, 1966, 1967 e 1969) della raccolta storica saranno esposte, gloriosamente restaurate, al LA Auto Show di quest'anno.

Soluzioni per la mobilità del futuro

gita (Breezeway): gita è un dispositivo a due ruote per il trasporto delle merci progettato per seguire un individuo in giro e trasportare fino a 40 libbre di carico, dando forma all'evoluzione del trasporto e della mobilità dei consumatori.

Karma Automotive (Concourse Hall): Karma presenterà le sue esclusive esperienze di mobilità di lusso che collegheranno immediatamente gli utenti alla fonte di ispirazione e ad un futuro più stimolante. I veicoli di Karma Automotive presentati includono SC1, Revero GT, Revero, e KARMA GT.

Repair Smith (Breezeway): Repair Smith presenterà il suo veicolo di servizio che si avvicina direttamente all'utente e un esperto che guiderà i visitatori nel loro processo di presentazione per mostrare quanto sia facile ottenere assistenza mentre ci si muove.

I biglietti per LA Auto Show 2019 sono ora disponibili per l'acquisto online su LAAutoShow.com, dove i visitatori potranno vedere un elenco completo di marchi che hanno confermato la partecipazione alla fiera. I biglietti di accesso generale avranno un costo di 15 dollari che sarà aumentato a 20 dollari il 22 novembre. Sono inoltre disponibili all'acquisto dei tour VIP dove i partecipanti potranno scoprire i debutti, i concept e i veicoli più recenti in un tour guidato di due ore tenuto da un esperto di automobili.

Immediatamente prima di LA Auto Show di quest'anno, al Los Angeles Convention Center si terrà AutoMobility LA (18-21 novembre), dove i leader del settore automobilistico e tecnologico si incontreranno per discutere del futuro dei trasporti, sveleranno nuovi veicoli e presenteranno le innovazioni più recenti davanti a centinaia di giornalisti da tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su LA Auto Show o AutoMobility LA, visitare LAAutoShow.com e AutoMobilityLA.com.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove le novità del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

