Percée dans le traitement du cancer : Soundny présente une nouvelle variante avec médicament dans le cadre de la lutte contre le cancer

WUHAN, Chine, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Hubei Soundny Biotechnology (« Soundny » ou la « société »), une société de biotechnologie de premier plan spécialisée dans le développement de traitements contre le cancer, a publié ses derniers résultats sur le cholangiocarcinome dans la revue Nature Biomedical Engineering, une publication de Nature.

Les recherches réalisées mettent en avant une thérapie tumorale par microvésicules chargées de médicaments pour le cholangiocarcinome, thérapie approuvée à des fins cliniques en raison de son efficacité et de son innocuité notables dans le traitement du cholangiocarcinome.

« À l'heure actuelle, il n'existe encore aucun programme de traitement normalisé pour le cholangiocarcinome », a indiqué Zhang Hui, co-auteur de l'article et directeur à l'hôpital de Nankai. « Dans le cadre du traitement du cholangiocarcinome, les spécialistes privilégient l'excision chirurgicale. Cette solution n'est toutefois pas idéale : les premiers symptômes pouvant être difficiles à repérer, la plupart des patients ont tendance à consulter le médecin à un stade intermédiaire ou avancé de développement du cancer. Seuls 20 % de ces patients auront la possibilité de bénéficier d'une chirurgie radicale. Notre découverte apporte aux 80 % restants un certain espoir dans la lutte contre la maladie », a-t-il ajouté.

Une percée médicamenteuse dans la lutte contre le cancer

Depuis 2015, Soundny coopère avec l'hôpital de Nankai dans le cadre d'essais cliniques portant sur des vésicules chargées de médicaments pour le traitement du cholangiocarcinome, en alternative à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Au total, 20 patients atteints d'un cholangiocarcinome hilaire de stade avancé ont été inscrits au programme. La durée de survie des patients à ce stade de la maladie est généralement comprise entre trois et six mois.

L'étude montre que près de 30 % des patients sont entrés en phase de rémission partielle de l'obstruction biliaire. Environ 50 % des patients ont connu une réduction de leurs symptômes de jaunisse ainsi qu'une amélioration de leur fonction hépatique après le premier traitement. La couleur des échantillons de selles s'est également modifiée, passant de terre cuite à jaune ordinaire, avec une durée de survie étendue à 21 mois.

En ce qui concerne l'innocuité, aucun changement notable n'a été observé dans les tests sanguins, hépatiques et rénaux de routine, et aucun autre symptôme tel que douleurs abdominales, nausées ou vomissements n'a été enregistré.

Selon le professeur Wang, « cette percée a vocation à devenir un programme de traitement de première intention dans le cadre du cholangiocarcinome ».

À propos de Hubei Soundny Biotechnology

Hubei Soundny Biotechnology (Soundny) est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche, le développement, l'application et la promotion du traitement des cancers par vésicules chargées de médicaments en Chine. La société détient plus de 30 brevets en Chine, à Hong Kong, aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon. Elle a mis sur pied des lignes de production et de recherche et développement (R&D) pour les traitements relatifs aux tumeurs et aux complications, notamment pour le cholangiocarcinome, le cancer des poumons, la pleurésie maligne et l'ascite maligne.

