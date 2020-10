Perceptive Advisors clôture le Fonds d'opportunités de crédit sursouscrit III à un plafond de 1,1 milliard de dollars

NEW YORK, 30 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Perceptive Advisors LLC, une société de gestion d'investissements axée sur le secteur des soins de santé, est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé la collecte de fonds pour le Perceptive Credit Opportunities Fund III (« PCOF III », Fonds d'opportunités de crédit) au plafond de 1,1 milliard de dollars. PCOF III avait un objectif de 750 millions de dollars et a suscité un intérêt des investisseurs qui a largement dépassé son plafond de 1,1 milliard de dollars.

Perceptive Credit Opportunities poursuivra sa stratégie d'investissement ciblée dans PCOF III, qui est axée sur la fourniture de solutions de financement par emprunt personnalisées et peu dilutives aux entreprises de santé innovantes. « Nous sommes heureux de continuer à financer les entreprises des sciences de la vie avec des capitaux alternatifs pour alimenter l'innovation et la commercialisation de produits et de solutions destinés aux marchés des soins de santé. Notre stratégie de crédit ciblée est bien adaptée à l'environnement d'investissement actuel et nous disposons d'une formidable base de capital à investir dans des entreprises de santé attrayantes », a déclaré Sam Chawla, gestionnaire de portefeuille des fonds d'opportunités de crédit de Perceptive.

Fondée en 1999, Perceptive Advisors est un investisseur privé et public expérimenté dans le domaine des soins de santé, avec environ 8,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En 2014, Perceptive a lancé la stratégie du Fonds d'opportunités de crédit, conçue pour intégrer l'expertise de longue date de Perceptive en matière de recherche et de capacités d'investissement dans les sciences de la vie aux investissements basés sur le crédit. Avec la fermeture de PCOF III, Perceptive gère désormais environ 2,1 milliards de dollars de capitaux dédiés au crédit privé dans le cadre des Fonds d'opportunités de crédit Perceptive.

Le PCOF III a reçu des engagements de capitaux d'un groupe d'investisseurs institutionnels du monde entier, dont des fondations, des fonds de dotation, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des family offices et des institutions financières de premier plan. « Nous sommes fiers de continuer à construire notre plate-forme de pointe chez Perceptive Advisors et nous avons la chance d'avoir le soutien d'un grand nombre d'investisseurs mondiaux pour poursuivre notre stratégie de financement des entreprises des sciences de la vie », a déclaré Joseph Edelman, fondateur et PDG de Perceptive Advisors.

Les Fonds d'opportunités de crédit Perceptive sont axés sur la fourniture de solutions de financement de crédit privé sur mesure aux entreprises de santé publiques et privées, à tous les stades et dans tous les sous-secteurs, y compris la biopharmacie, les dispositifs médicaux, les diagnostics, la recherche en sciences de la vie et les technologies de santé numériques. Les Fonds d'opportunités de crédit Perceptive s'associent à des petites et moyennes entreprises pour fournir des solutions de capital allant de 10 à 200 millions de dollars par investissement.

À propos de Perceptive Advisors

Fondée en 1999, Perceptive Advisors est une société d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé, avec plus de 8,5 milliards de dollars d'actifs réglementaires sous gestion au 29 octobre 2020. Depuis sa création, Perceptive Advisors s'est attaché à soutenir les progrès de l'industrie des sciences de la vie en identifiant les opportunités et en orientant les ressources financières vers les technologies les plus prometteuses dans le domaine des soins de santé modernes. Pour plus d'informations sur Perceptive, visitez le site www.perceptivelife.com .

Contact :

Perceptive Advisors

Patrick T. Morrow

Directeur des relations avec les investisseurs et du marketing

646-205-5300

[email protected]

Related Links

http://www.perceptivelife.com



SOURCE Perceptive Advisors LLC