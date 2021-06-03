Переносной кондиционер CHiQ официально выпущен на рынок

Основываясь на многолетнем опыте в области промышленного проектирования и производства, компания CHiQ выпустила свой первый портативный кондиционер, помогающий еще больше расширить и без того полноценные возможности и свойства продукции CHiQ. Монтаж настенных или вертикальных кондиционеров может быть непомерно дорогим и сложным. Переносной кондиционер CHiQ заполняет эту рыночную нишу, обеспечивая охлаждение с помощью устройства, для настройки и начала использования которого требуются считанные минуты.

Переносной кондиционер CHiQ имеет сверхдлинную дистанцию подачи воздуха (5 м), значительно превышающую аналогичный средний показатель других портативных кондиционеров, представленных на рынке. Это позволяет быстро охлаждать любое помещение в доме и поддерживать в нем нужную температуру. Ключевым элементом устройства, обеспечивающим столь длинную дистанцию подачи воздуха, является его воздуховыпускное отверстие с двойным поворотным лепестком, расположенное с лицевой стороны — разработчики данного изделия отказались от традиционных конструкций кондиционеров с использованием верхнего воздуховыпускного отверстия. Новую конструкцию дополняет поперечно-проточный вентилятор большого диаметра (φ121), позволяющий устройству концентрировать свой воздушный поток и обеспечивать подачу воздуха на 5 метров, что позволяет решить главную проблему портативных кондиционеров, охлаждающих только часть помещения. Кроме того, в переносном кондиционере CHiQ используется высокоэффективный компрессор собственной разработки, позволяющий ему достигать расхода воздуха в 380 м³/ч.

В режиме осушения воздуха в портативном кондиционере CHiQ используется турбина, распыляющая водяной конденсат, после чего он проходит через теплообменник, а затем отводится наружу через выпускную трубку, поставляемую в комплекте с изделием. Данная конструкция избавляет пользователя от необходимости постоянно выливать воду из резервуара.

Этот высокотехнологичный кондиционер имеет ударопрочный корпус из нетускнеющей пластмассы, изготовленный с использованием технологии литья под давлением. Его минималистичная однотонная расцветка позволяет эстетично размещать портативный кондиционер CHiQ в любом помещении. Пульт дистанционного управления может храниться внутри корпуса, что исключает возможность его утери в то время, когда он не используется.

Телевизоры, холодильники, портативные кондиционеры, дисплеи и аккумуляторные батареи марки CHiQ уже реализуются в Европе. В перспективе компания CHiQ представит и другие изделия, включая кондиционеры других конструкций, а также роботы-пылесосы, с целью дальнейшего расширения своего ассортимента продукции. Кроме того, CHiQ планирует и далее расширять свою географию на другие региональные рынки Европы, непрерывно совершенствуя свою операционную деятельность на платформах электронной торговли. Компания CHiQ стремится устанавливать стандарты для бытовой техники на европейском рынке, обеспечивая европейских потребителей более качественными товарами и услугами.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1524996/image.jpg

SOURCE CHiQ