Peres Center homenageia Ronald S. Lauder em jantar íntimo

Chemi Peres, um dos mais respeitados investidores de capital de risco do mundo na área de tecnologia, filho do nono presidente de Israel Shimon Peres e presidente do conselho do Peres Center for Peace and Innovation, entregou o prêmio. Ele lembrou que o acidente vascular cerebral de seu pai, que precipitou sua morte, ocorreu a exatamente há dois anos, nesse dia. Ele fez reflexões sobre o legado de Shimon Perez, sua estreita amizade com o embaixador Lauder e o significado especial da celebração.

"O embaixador Lauder é um dos poucos líderes judeus que fala abertamente, expressa o que pensa, se importa e age em todas as situações. Me sinto profundamente honrado por lhe entregar esse prêmio hoje", disse Chemi Peres.

O embaixador Lauder compartilhou memórias de sua amizade com o ex-presidente Peres, incluindo o dia que levou seus dois netos para conhecê-lo em Israel, outro que foi com Peres a uma conferência de nanotecnologia na Universidade da Pensilvânia e ficando perplexo com seus conhecimentos sobre o assunto. Ele também falou sobre o contínuo trabalho de Peres em favor da solução de dois estados.

"Minha convicção básica é a de que o futuro de Israel é de paz com seus vizinhos árabes", disse Lauder. "E até que isso aconteça, meu receio, muito alto, é o de que iremos perder uma oportunidade".

Lauder, que é o presidente do Congresso Judaico Mundial desde 2007, é uma das vozes mais influentes do mundo em questões judaicas e um forte defensor da solução de dois estados.

O Peres Center for Peace and Innovation foi fundado em 1996 pelo nono presidente de Israel e ganhador do Prêmio Nobel, Shimon Peres.

