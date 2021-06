Perfect World é pioneiro da cultura digital e do setor criativo de mãos dadas com parceiros

Como um grupo de entretenimento líder mundial, o Perfect world propôs a estratégia "Pensamento Criativo", com o objetivo de romper a barreira do mundo real e do mundo virtual, e combinar novos tipos de jogos com setores tradicionais, para capacitar o desenvolvimento de setores tradicionais e também promover a atualização digital dos setores tradicionais.

Sob a estratégia de "Pensamento Criativo", o Perfect World obteve conquistas significativas em sua cooperação com empresas e instituições, como a implementação de cenas da Feira de Lanternas de Qinhuai do Templo de Nanjing Confúcio em seu famoso jogo "Zhuxian" e a colaboração entre seu jogo móvel Chronicle of Infinity e o famoso Peak da marca esportiva.

Na conferência, o CEO do Perfect World, Dr. Robert H. Xiao disse que, após todos os casos de sucesso, o Perfect World está mais confiante sobre a cooperação entre a cultura digital e os setores tradicionais. Ele prometeu que o Perfect World continuará explorando para estabelecer uma cadeia de valor que capacite os setores tradicionais e incube mais novos tipos de conteúdo, produtos e modelos de negócios da cultura.

Em sua colaboração com o ponto panorâmico de Nianhuawan em Wuxi, o Perfect World gamificou os pontos panorâmicos e trouxe aos turistas uma experiência imersiva ao combinar o local panorâmico e o mundo digital. A mudança ajuda a atualização da economia do ponto panorâmico, ao passar de uma base de serviços para experiência econômica.

"Não somente exploraremos os campos subdivididos com parceiros, mas também trabalharemos como uma ponte para promover a cooperação cruzada entre empresas de várias áreas, visando alcançar o desenvolvimento comum", disse o Dr. Xiao. "E esperamos poder colaborar com nossos parceiros para desbloquear um novo caminho nesta "produção experimental" do setor cultural que enfrenta o futuro", acrescentou.

O Perfect World adaptará um conjunto completo de soluções e planos em produtos digitais de atualização de parceiros com base em suas necessidades. Por exemplo, em sua cooperação com o museu de ciência e tecnologia de Xangai, o Perfect World desenvolverá um jogo para transformar o complexo conhecimento científico em visões para ajudar os leitores a entender o conhecimento científico. O Grupo também terá uma cooperação profunda com a China Audio-video e a Digital Publishing Association no campo da educação e treinamento vocacional, como o cultivo de talentos de e-sports.

O departamento de cultura do distrito de Dongcheng de Pequim, o People's Cultural Tourism of People's Daily, um instituto cultural e criativo afiliado à Universidade Tsinghua, a Beijing Dongsheng Bozhan Cloud Computing Technology Co., Ltd. e o ponto panorâmico Nianhuawan também assinaram acordos de cooperação estratégica com o Perfect World na conferência de cooperação da marca.

