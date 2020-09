Películas y TV: The Legendary Tavern, Love Under the Moon, Homeland, Year After Year, The Fiery Years of Gaodaxia, Burning, Chinese Peacekeeping Force y The Glorious Era, entre otras obras incluidas en la lista de 100 Días de dramas de TV excelentes en celebración del 70.º aniversario de la fundación de la República Popular China; Perfect Youth y Stream, ganadores del Five One Project Awards patrocinado por el departamento de publicidad del Partido Comunista Chino con el objetivo de promover el progreso ético y cultural; Perfect Village y The Smell of Warmth, dos series de TV importantes recomendadas por la Radio Nacional y la Administración de Televisión para contar la historia de los esfuerzos del país para erradicar la pobreza; y The Glory and The Dream, una serie de TV épica seleccionada por la Radio Nacional y la Administración de Televisión dado que celebra el 100.º aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino;