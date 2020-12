Perfect World Group compromete-se a explorar nova cultura e setor de turismo ao longo do Grande Canal da China

SANYA, China, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Perfect World Investment & Holding Group (Perfect World Group) comprometeu-se a fortalecer a criação da cultura do Grande Canal da China por meio do "pensamento criativo".

O anúncio foi divulgado em 15 de novembro na cidade de Sanya, na província de Hainan, no sul da China, pelo conglomerado de entretenimento chinês sediado em Pequim em parceria com a empresa Jiangsu Cultural Investment, em uma conferência sobre a aplicação da criatividade digital na construção da cultura do Grande Canal da China.

O CEO do Perfect World, Dr. Robert H. Xiao, participou e discursou na conferência afirmando que "Aliando o pensamento criativo, o Perfect World Group aprofundará e enriquecerá a conotação cultural do Grande Canal Beijing-Hangzhou em termos de desenvolvimento e operação de propriedade intelectual (PI), capacitação mútua via digitalização, e estabelecimento de novos marcos culturais."

Com o aumento do consumo, as indústrias estão buscando novos desenvolvimentos relacionados à digitalização, visando construir um vínculo mais estreito com os consumidores. Em 2019, o Perfect World Group apresentou pela primeira vez a proposta de capacitar as indústrias tradicionais com pensamento criativo e melhorar a imagem das marcas entre os consumidores, sobretudo entre os mais jovens.

O Perfect World Group realizou muitas tentativas de colaboração mútua nos últimos anos, entre elas o desenvolvimento de um jogo exclusivo a bordo "Flight Attendance Simulation" para passageiros aéreos da Air China, e a criação de PIs para o Parque Tecnológico de Dongsheng em Zhongguancun para melhorar a comunicação dos clientes. No setor de cultura e turismo, o Perfect World Group estabeleceu uma estreita colaboração com um grupo de patrimônios culturais intangíveis nacionais da China, como o Templo de Nanjing Confucius. No feriado do Dia Nacional, a empresa organizou um carnaval na praia da cidade de Jinshan, em Xangai, em parceria com o distrito de Xangai, Jinshan, proporcionando uma atmosfera moderna e dinâmica aos turistas por meio de ícones culturais atuais, como filmes, animações e bandas.

Tendo como cenário os setores da cultura e do turismo como um novo foco de crescimento econômico, explorar a conotação cultural em outros setores para alimentar o consumo off-line é uma nova tendência liderada pelo Perfect World Group, que também ajudará a promover a cultura do Grande Canal da China.

Escavado há 2.500 anos, o Grande Canal Beijing-Hangzhou quebrou vários recordes mundiais e fomentou uma economia e cultura prósperas ao longo das duas margens. Com recursos culturais e potencial de desenvolvimento únicos, o Grande Canal da China foi incluído na Lista do Patrimônio Mundial em 2014.

Na era digital, o Grande Canal da China está diante do desafio crítico de difundir sua cultura por meio de tecnologias modernas e conteúdos criativos, e de estabelecer marcas populares, PIs e novos padrões de desenvolvimento para a cultura e o setor de turismo. O Perfect World Group comprometeu-se em integrar e aplicar recursos culturais e de PI de alta qualidade de todas as partes e sua rica experiência em criatividade digital à estruturação da cultura do Grande Canal da China. Em conjunto com terceiros, o Perfect World Group será um facilitador para a construção da "nova infraestrutura" da cultura digital e do setor de turismo ao longo do Grande Canal da China, e injetará vigor na cultura e no turismo da China.

Em meio às oito províncias e municípios por onde passa o Grande Canal, a província de Jiangsu não apenas está localizada em uma posição estratégica significativa, mas também lidera a construção da cultura do Grande Canal da China em todo o país. A cooperação estratégica estabelecida entre o Perfect World Group e o Jiangsu Cultural Investment proporcionará uma nova visão para o desenvolvimento do patrimônio cultural do Grande Canal da China e da PI.

Neste ínterim, o Perfect World Group espera unir-se a todas as províncias e cidades ao longo do Grande Canal para estabelecer um novo ecossistema para a cultura do Grande Canal da China.

Baseado em tecnologia inovadora e conteúdo criativo, o Perfect World Group tem explorado um novo mercado com seu "pensamento criativo", na tentativa de estabelecer um ecossistema completo à margem dos padrões de negócios existentes.

FONTE Perfect World

