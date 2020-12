Perfect World Group explorera un nouveau marché culturel et touristique le long du Grand Canal

SANYA, Chine, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Perfect World Investment & Holding Group (« Perfect World Group ») s'engage à favoriser la création de la culture du Grand Canal grâce à la « pensée créative ».

L'annonce a été faite le 15 novembre dans la ville de Sanya, située dans la province de Hainan en Chine du Sud, par le conglomérat chinois du secteur du divertissement établi à Pékin en collaboration avec Jiangsu Cultural Investment, lors d'une conférence sur l'application de la créativité numérique dans l'établissement de la culture du Grand Canal.

Robert H. Xiao, président-directeur général de Perfect World, a déclaré lors de la conférence : « En combinant la pensée créative, Perfect World Group se consacrera à enrichir la connotation culturelle du Grand Canal entre Pékin et Hangzhou grâce au développement et à l'exploitation d'IP, à l'autonomisation croisée par la numérisation et à la création de nouveaux points d'intérêt culturels. »

Pour répondre à la croissance de la consommation, les industries sont aujourd'hui à la recherche de nouvelles occasions de développement liées à la numérisation, dans l'espoir de tisser des liens plus profonds avec les consommateurs. En 2019, Perfect World Group a d'abord proposé d'autonomiser les industries traditionnelles au moyen de la pensée créative, ainsi que de redorer l'image des marques auprès des consommateurs, et en particulier des jeunes consommateurs.

Perfect World Group a fait de nombreuses tentatives de coopération croisée au cours des dernières années, notamment en développant Flight Attendance Simulation, un jeu de bord exclusif pour les voyageurs aériens d'Air China, et en créant des IP pour le parc technologique de Dongsheng à Zhongguancun afin d'améliorer la communication avec les clients. Dans le secteur de la culture et du tourisme, Perfect World Group a conclu une coopération approfondie avec un regroupement de patrimoines culturels immatériels nationaux de la Chine, comme le temple de Confucius à Nanjing. À l'occasion de la fête nationale et de concert avec le district de Jinshan, l'entreprise a organisé un carnaval sur la plage de Jinshan à Shanghai. L'événement a permis de créer une ambiance jeune et dynamique pour les touristes grâce à des symboles culturels branchés comme des films, des animations et des groupes de musique.

Dans un contexte où l'industrie de la culture et du tourisme est devenue une nouvelle source de croissance économique, Perfect World Group mène une nouvelle tendance d'exploration de la connotation culturelle au sein d'autres secteurs pour alimenter la consommation hors ligne. Cette prospection contribuera également à promouvoir la culture du Grand Canal.

Le Grand Canal, qui a été creusé il y a 2 500 ans entre Pékin et Hangzhou, a battu un certain nombre de records mondiaux et a favorisé la prospérité économique et culturelle le long de ses deux rives. Grâce à ses ressources culturelles uniques et à son potentiel de développement, il figure sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2014.

À l'ère numérique, le Grand Canal est confronté à un problème crucial; celui de faire progresser sa culture par les technologies modernes et les contenus créatifs ainsi que de créer des marques populaires, des IP et de nouveaux modèles de développement pour l'industrie de la culture et du tourisme. Perfect World Group s'est engagé à intégrer et à appliquer des ressources culturelles et d'IP de haute qualité de toutes les parties ainsi que sa riche expérience dans le domaine de la créativité numérique à la construction de la culture du Grand Canal. En collaboration avec d'autres parties, Perfect World Group favorisera la construction de la « nouvelle infrastructure » pour la culture numérique et l'industrie du tourisme le long du Grand Canal et stimulera l'industrie chinoise de la culture et du tourisme.

Parmi les huit provinces et municipalités traversées par le Grand Canal, la province du Jiangsu occupe non seulement une position stratégique importante, mais elle dirige également l'établissement de la culture du canal dans tout le pays. La coopération stratégique entre Perfect World Group et Jiangsu Cultural Investment apportera une nouvelle vision de l'héritage culturel du Grand Canal et du développement d'IP.

Entre-temps, Perfect World Group se réjouit à l'idée de collaborer avec l'ensemble des provinces et des villes situées le long du Grand Canal pour créer le nouvel écosystème culturel du canal.

En s'appuyant sur les technologies innovantes et le contenu créatif, Perfect World Group a exploré un nouveau marché propulsé par la « pensée créative ». Ce faisant, l'entreprise tente d'établir un écosystème complet en dehors des modèles d'affaires existants.

SOURCE Perfect World