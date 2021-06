Perfect World ouvre la voie à la culture numérique et au secteur créatif en collaboration avec ses partenaires

En tant que principal groupe mondial de divertissement, Perfect World a proposé une stratégie de "pensée créative", visant à briser la barrière entre le monde réel et le monde virtuel, et à combiner de nouveaux types de jeux avec les industries traditionnelles afin de renforcer le développement des industries traditionnelles et de promouvoir leur mise à niveau numérique.

Dans le cadre de la stratégie « Creative Thinking », Perfect World a obtenu des résultats considérables dans sa coopération avec des entreprises et des institutions, tels que l'implantation de scènes de la Foire aux lanternes Qinhuai du temple de Confucius à Nanjing dans son célèbre jeu « Zhuxian » et la collaboration entre son jeu mobile Chronicle of Infinity et la célèbre marque de sport Peak.

Robert H. Xiao, PDG de Perfect World, a déclaré lors de la conférence qu'après toutes ces réussites, Perfect World était plus confiant dans la coopération croisée entre l'industrie de la culture numérique et les industries traditionnelles. Il a promis que Perfect World continuerait d'explorer les possibilités d'établir une chaîne de valeur qui renforce les industries traditionnelles et d'incuber davantage de nouveaux types de contenus culturels, de produits et de modèles commerciaux.

Dans le cadre de sa collaboration avec le site touristique de Nianhuawan, à Wuxi, Perfect World a rendu les sites touristiques ludiques et fait vivre aux touristes une expérience immersive en alliant le site touristique au monde numérique. Cette initiative aide le site touristique à passer d'une économie axée sur les services à une économie d'expérience.

« Non seulement nous explorerons des domaines compartimentés avec nos partenaires, mais nous servirons également de passerelle pour promouvoir la coopération croisée entre les entreprises de différents secteurs afin de parvenir à un développement commun », a déclaré M. Xiao. « Nous espérons collaborer avec nos partenaires pour ouvrir une nouvelle voie dans cette "production expérimentale" de l'industrie culturelle qui fait face à l'avenir », a-t-il ajouté.

Perfect World adaptera toute une gamme de solutions et de plans de mise à niveau numérique des produits de ses partenaires en fonction de leurs exigences. Par exemple, dans le cadre de sa coopération avec le Musée des sciences et de la technologie de Shanghai, Perfect World développera un jeu pour transformer les connaissances scientifiques complexes en visuels afin d'aider les lecteurs à comprendre les connaissances scientifiques. Le groupe aura également une coopération approfondie avec la China Audio-video and Digital Publishing Association dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, comme la culture des talents en matière de sport électronique.

Le département de la culture du district de Dongcheng à Pékin, People's Cultural Tourism of People's Daily, un institut culturel et créatif affilié à l'Université Tsinghua, Beijing Dongsheng Bozhan Cloud Computing Technology Co., Ltd., et Nianhuawan scenic spot, ont également signé des accords de coopération stratégique avec Perfect World lors de la conférence de coopération des marques.

