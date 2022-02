Perfectionnement des compétences avec UniAthena : Cours de courte durée gratuits pour des domaines multidisciplinaires

OXFORDSHIRE, Angleterre, 25 février 2022 /PRNewswire/ -- UNIATHENA, une plateforme d'apprentissage en ligne de premier plan, a lancé son initiative de cours de courte durée, très attendue, pour répondre à la demande croissante de longue date des apprenants à travers le monde. Avec plus de 250 cours de courte durée en ligne, cette plateforme en accès libre s'inscrit dans la mission d'UniAthena de créer un écosystème d'apprentissage sans obstacle. Alors que le monde évolue vers une main-d'œuvre interdisciplinaire axée sur les compétences, cette plateforme a pour objectif de préparer les étudiants aux emplois les plus attrayants dans les différents domaines et industries. Bien que le secteur des technologies de l'éducation ait déjà proposé des diplômes d'études collégiales, UniAthena a permis de créer une destination unique pour le perfectionnement, l'augmentation de salaire et la progression interdomaines.

UniAthena a jusqu'à présent offert des programmes d'enseignement supérieur basés sur le crédit, y compris des MBA, DBA, MSC et autres diplômes en partenariat avec les meilleures universités au monde. Les universités partenaires incluent des universités européennes pionnières, tels que l' USGM (Università degli Studi Guglielmo Marconi), en Italie , et l' UCAM (Universidad Católica De Murcia), en Espagne . Plus de 70 000 apprenants de plus de 100 pays ont accéléré leur avancement professionnel grâce à la cinquantaine de programmes universitaires proposés. Désormais, avec les cours de courte durée, UniAthena s'est attachée à corriger un problème relatif à la main-d'œuvre : le manque de talents.

Les cours de pointe proposés, de courte durée, associent les connaissances des principaux experts de l'industrie et des universitaires pour éliminer les goulots d'étranglement du marché du travail du côté de l'offre. Comme le montre une étude récente, un nombre extraordinairement élevé d'entreprises (69 %) a signalé des pénuries de talents lors du processus de recrutement . Selon cette étude, ce problème est dû essentiellement à l'incapacité de la main-d'œuvre à se perfectionner en raison de l'évolution rapide des industries. Avec les cours de courte durée, UniAthena peut être considérée comme ayant mis en place une stratégie adaptée pour relever ce défi fondamental de la main-d'œuvre industrielle. Pour les apprenants et les professionnels, il s'agit tout simplement d'une proposition adaptée à leurs situations respectives : cours sur mesure, dispensant des compétences prêtes à l'emploi, à suivre selon un rythme personnel, en ligne et consultables à tout moment, n'importe où.

La nouvelle plateforme de cours de courte durée servira de « planche d'envol » pour les apprenants, quelle que soit leur hiérarchie structurelle. Les cours ont été classés en 6 sections fondamentales, des notions de base aux fondamentaux du MBA. L'apprenant peut faire son choix en fonction de son exposition actuelle au domaine en question et de sa position hiérarchique. C'est une aide véritable pour les professionnels qui ne pouvaient pas obtenir de diplômes universitaires car ils devaient trouver rapidement un emploi. Il est également possible d'opter pour une certification diplômante afin de terminer ce qui a été laissé inachevé. Ainsi, la flexibilité dont les apprenants disposent pour choisir leurs cours leur permet de bénéficier d'un module personnalisé, parfaitement adapté à leurs besoins. Les cours sont donnés sous forme de conférences vidéo pré-enregistrées, qui peuvent être suivies même en une séance de moins de quatre heures et sont accompagnées de notes électroniques et de questionnaires d'évaluation notés.

« Nous sommes heureux de présenter des cours gratuits d'avant-garde à nos apprenants où qu'ils soient, même dans les régions les plus reculées du monde. UniAthena s'efforce constamment de démocratiser l'écosystème de l'apprentissage et d'éliminer tout obstacle potentiel pouvant entraver les trajectoires des carrières professionnelles. Je crois que les nouveaux cours de courte durée prépareront les étudiants à la révolution industrielle 4.0 en devenir. Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est que nous allons rénover le mode traditionnel d'amélioration des compétences », a déclaré M. Firoz Thairinil, fondateur et PDG d'Athena Global Education.

Les cours de courte durée d'UniAthena couvrent un large éventail de disciplines, y compris les technologies de l'information, le marketing, les finances, les sciences humaines, les médias, le domaine opérationnel, et la gestion des ressources humaines, entre autres. Les cours sont mis à jour régulièrement selon les exigences industrielles et, simultanément, de nouveaux cours sont ajoutés aux cours existants.

Avec les cours de courte durée, UniAthena a su distancer les plateformes concurrentes en faisant les bons choix. Les cours de courte durée personnalisés sont tous conçus pour fournir aux apprenants des compétences prêtes à l'emploi de la manière la plus efficace qui soit. Les inscriptions ont commencé sur le site d'UniAthena ici .

Pour en savoir plus, consultez le site https://uniathena.com .

À propos d'Athena Global Education :

Athena Global Education est un fournisseur d'éducation en ligne offrant des programmes de maîtrise et de doctorat, ainsi que des programmes de microcrédit, à suivre selon un rythme personnel, en collaboration avec des universités européennes et une autorité réputée de qualifications professionnelles. Athena Global Education est une filiale de Westford Education Group, qui fournit des services d'enseignement supérieur depuis 2009.

