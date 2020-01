PerfectSwell® Richmond in Virginia ist im Bau

„Wir sind höchst erfreut darüber, The Lake zur schnell wachsenden Liste der Surf-Ziele von PerfectSwell® hinzufügen zu können. Erst kürzlich konnten wir das PerfectSwell® Surf-Stadium in Japan ankündigen, dessen Eröffnung für Juni 2020 erwartet wird. Unsere Vision eines globalen Netzwerks von Surfpools hoher Leistung wird Wirklichkeit", sagte Mike Lopez, Senior Vice President bei AWM mit Verantwortlichkeit für Global Strategy. „PerfectSwell® Richmond zeigt eine großartige Vision und fügt unserem expandierenden Netzwerk einen wichtigen Standort hinzu."

Informationen zu The Lake

The LAKE mit der Adresse 3400 Genito Road in Richmond (Virginia) ist ein neues Projekt mit gemischter Nutzung, das Platz für fantastische gemeinsame Erlebnisse schafft. The LAKE wird ein Reiseziel der Weltklasse mit den Komponenten Unterhaltung, Erholung, Büros, Gastgewerbe und Wohnraum. Jährlich werden mehr als 200 Veranstaltungen stattfinden und es ist Heimstatt von PerfectSwell® Richmond, einem Surfpark der Weltklasse. Weitere Informationen über The Lake erhalten Sie unter www.lakeadventures.com

Informationen zu American Wave Machines

American Wave Machines ist das führende Unternehmen für Wellentechnik für authentisches Surfen. Einrichtungen mit SurfStream® verfügen über eine Kapazität von hundert Gästen und mehr. PerfectSwell®-Surfpools sind 1 Acre oder mehr (ca. 4.000 qm) groß und verfügen über eine Kapazität von tausend Gästen und mehr. Seit 2007 hat American Wave Machines Surfern an Standorten auf der ganzen Welt zu mehr als 3.000.000 Surfing-Sessions verholfen. Besuchen Sie AmericanWaveMachines.com

