PerfectSwell® становится тренировочной базой олимпийских сборных США и Японии по серфингу

Размер комплекса: 9308 кв. метров

Размер серфинг-бассейна PerfectSwell®: 8094 кв. метра

Новые волны:

Drainer: позволяет выполнить два проезда в трубе продолжительностью более 3 секунд на одной волне

WedgePop: самая высокая волна на сегодняшний день

Highball: мечта профессионального сёрфера, предоставляющая возможности для разнообразных маневров и длинного завершающего скольжения

Roundhouse: мягкая в центре волна для отработки традиционных катбэков, постепенно увеличивающаяся в размере и плавно закручивающаяся в трубу

Wedge (обновленная технология): длинная волна, позволяющая увеличить время в трубе

Технологические усовершенствования: размер волн, дополнительные параметры построения волн, кардинальное обновление программного обеспечения; уникальный механизм формирования волн Temporal Distortion, обеспечивающий высочайшую точность задаваемых параметров

Расписание тренировок: 12−13 июля тренировки олимпийской команды Японии; 16−19 июля тренировки олимпийской команды США

Бассейн для серфинга PerfectSwell®, обеспечивающий сочетание мощности, разнообразия и устойчивой периодичности создаваемых волн, предоставляет профессиональным спортсменам беспрецедентную возможность для тренировок в безопасной контролируемой среде, соответствующей самым строгим требованиям в области охраны здоровья. Технология PerfectSwell® позволяет во время тренировок имитировать параметры волн и формат олимпийских соревнований, которые пройдут на открытой воде на пляже Цуригасаки (также известном как пляж Сидашита) в городе Тиба недалеко от Токио. Олимпийские соревнования по серфингу запланированы на 25−28 июля. Формат соревнований, аналогичный формату парусной регаты, предусматривает 16-дневный период ожидания старта (с 25 июля по 9 августа), время которого зависит от погодных условий.

Информация о компании American Wave Machines

Серфинговая технология компании American Wave Machines, Inc. защищена 39 патентами в 11 странах. Комплексы для серфинга SurfStream® вмещают сотни людей, а бассейны для серфинга PerfectSwell® площадью более 4000 кв. метров рассчитаны на тысячи серферов. Начиная с 2007 года на объектах American Wave Machines по всему миру было проведено более 4 миллионов тренировок.

Информация о компании PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium

Компания PerfectSwell® Shizunami Surf Stadium строит свою работу, основываясь на принципах интеграции в местное сообщество и внесения вклада в его развитие. Компания PerfectSwell® Shizunami будет и впредь способствовать укреплению духа серфинга, который и сейчас во многом определяет характер Сидзунами.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571984/American_Wave_Machines_Team_USA.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1571900/American_Wave_Machines_Mahina_Maeda.jpg

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SOURCE American Wave Machines, Inc.