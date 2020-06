Perfetto ensina três receitas quentinhas para acompanhar o sorvete nas temperaturas mais amenas

Para te ajudar nesta sugestão, selecionamos três receitas quentinhas que levam sorvete no acompanhamento e que fazem sucesso sempre. "Com um pouco de criatividade, os sorvetes Perfetto sempre são uma boa dica de sobremesa para qualquer situação; agrada a maioria das pessoas porque sorvete, além de ser um alimento saboroso é sinônimo de descontração", destaca Telma Dalcin, diretora de marketing da Perfetto.

Confira as nossas sugestões:

Banana Foster com sorvete Perfetto

Ingredientes:

4 bananas maduras em tiras

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de açúcar mascavo

½ colher de sopa de canela em pó

2 colheres de sopa de rum

1 Big Roll Creme ou pote de 2 L

Modo de preparo:

Em um frigideira, adicione a manteiga, o açúcar e o rum. Leve ao fogo médio, sempre mexendo, até levantar fervura. Adicione as bananas e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, distribua as bananas em duas tigelas de sobremesas e em seguida coloque o sorvete de creme da Perfetto. Polvilhe canela e sirva em seguida.

Sorvete Perfetto com Chocolate Quente

Ingredientes:

Sorvete Perfetto de sua preferência

½ xícara de leite integral

½ xícara de creme de leite

½ barra de chocolate meio amargo

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo:

Com ajuda de uma faca, pique o chocolate. Em uma panela, misture o leite com o creme de leite. Misture bem e leve ao fogo baixo até aquecer. Desligue o fogo. Acrescente o chocolate picado e misture até que derreta. Montagem: em uma xícara, disponha o seu sorvete Perfetto preferido e regue-o com o chocolate quente. Finalize com a canela em pó e sirva em seguida.

Calda de Café para Sorvete Perfetto

Ingredientes:

2 colheres de sopa de café solúvel

1 xícara de água quente

1 xícara de açúcar cristal

1 pitadinha de sal

Modo de preparo:

Dilua o café na água quente. Coloque o açúcar e misture bem. Leve ao fogo baixo até engrossar. Espere a calda ficar morna e sirva em seguida com o sorvete de creme da Perfetto.

Para essas e outras receitas, acesse o blog da Perfetto Sorvetes.

Sobre Perfetto Alimentos

Desde 1997, a Perfetto Alimentos conta com uma ampla linha de sorvetes em diversos tamanhos e sabores. Ainda no segmento de gelados comestíveis, também produz açaí e sobremesas congeladas. Com destaque de empresa inovadora, a marca possui equipamentos de alta tecnologia que otimizam e aprimoram sua performance na produção de alimentos de qualidade e exclusivos. Mais informações: www.perfetto.com.br

