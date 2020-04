Perfetto Sorvetes traz deliciosas opções de picolés para a sua casa

O famoso Recheatto tradicional é um sanduíche com dois biscoitos italianos, recheados com um delicioso sorvete de baunilha e uma incrível cobertura de chocolate meio amargo, que também é produzido pela Perfetto, para garantir um sabor inigualável em um produto exclusivo. Disponível em caixa multipack com seis unidades. Preço sugerido multipack: R$ 17,90 Preço sugerido unidades individuais: R$ 3,90

Outro sabor exclusivo da marca é o Recheatto Torta de Limão, ideal para quem gosta da sobremesa com um toque cítrico. Os biscoitos italianos são recheados com um cremosíssimo sorvete sabor torta de limão, cobertos com o incrível chocolate branco fabricado pela Perfetto. Para completar essa delícia, a cobertura tem raspas de limão de verdade para dar aquele toque cítrico e único. Disponível em caixa multipack com seis unidades.

Preço sugerido: R$ 17,90

Preço sugerido unidades individuais: R$ 3,90

Para quem prefere os clássicos da sorveteria mundial, a marca conta com o Fazendo Festa. O recheio é uma massa cremosa sabor baunilha e a cobertura é de chocolate ao leite, produzido na própria fábrica de chocolates da Perfetto. A linha também conta com a novidade Fazendo Festa Todo Chocolate, recheado com um irresistível sorvete cremoso de chocolate e cobertura ao leite. Os dois sabores estão disponíveis em embalagem multipack com 8 unidades de picolés, de 50 gramas cada. Preço sugerido: R$ 12,90.

O picolé Maxxi Fragola é um delicioso sorvete cremoso de morango no palito, com cobertura crocante de chocolate branco e pedaços de morangos liofilizados. O multipack conta com 4 unidades de picolés, de 74 gramas cada. Preço sugerido: R$ 18,50.

Sobre Perfetto Sorvetes

Fundada em 1997, a Perfetto Sorvetes é a quinta maior indústria de sorvetes do país. Conta com uma ampla linha de produtos comercializados, entre picolés, cones e potes de tamanhos e sabores variados. Possui alta capacidade de produção e está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pará e Distrito Federal. Com o slogan 'Sorvete de Verdade', a empresa destaca-se pelo perfil inovador no segmento de gelados comestíveis. Mais informações: www.perfetto.com.br

