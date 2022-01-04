Пероральная вакцина и бустер антител от COVID-19: DreamTec представляет споры B. Subtilis

ГОНКОНГ, 5 января 2022 г. /PRNewswire/ -- С момента начала пандемии коронавируса два года назад одной из наиболее актуальных тем являются вакцины. Компания DreamTec Research Limited (DreamTec, http://www.dreamtec.hk ) совершила крупный прорыв в разработке пероральной вакцины против COVID-19. В ее недавно опубликованной рецензируемой статье в международном медицинском журнале Vaccines , где демонстрируются споры Bacillus subtilis (B. Subtilis) , выражено мнение о том, что рецептор-связывающий домен шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (sRBD) на их поверхности может впоследствии образовывать нейтрализующие антитела. Компания DreamTec провела экспериментальное исследование для разработки новой пероральной вакцины против COVID-19, способной вызывать иммунную реакцию как у мышей, так и у людей-волонтеров без неблагоприятных последствий (идентификатор ClinicalTrials.gov: NCT05057923).

«Мы приступили к созданию пероральной вакцины против COVID-19, которая была бы безопасной, эффективной и легко вводимой», — заявил главный научный сотрудник компании DreamTec д-р Квон (Kwong). Использование бустера антител B. Subtilis привлекло к себе внимание всего мира, поскольку он может храниться при комнатной температуре и сохранять устойчивость не менее шести месяцев, как заявлено в британском издании Clinical Trials Arena. Д-р Квон добавил, что шиповидные белки не попадают в кровоток.

Выбор в пользу B. Subtilis обусловлен ее способностью выживать в условиях микрофлоры кишечника человека за счет спорообразования. Кроме того, Управлением США по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) этому препарату присвоен статус признанного полностью безвредным (GRAS). В связи с тем что возможности традиционных вакцин подрываются всякий раз с появлением нового варианта, д-р Квон сообщил следующее: «Мы делали свои текущие конструкции в считанные месяцы, поэтому при необходимости можем сделать то же самое в будущем с другими возможными вариантами SARS-CoV-2, включая омикрон».

«Мы планируем сотрудничать с отраслевыми партнерами в проведении доклинических исследований для оценки проблем безопасности при использовании в медицинских целях», — заявил д-р Квон. DreamTec предполагает выпускать пероральный бустер антител в форме капсул, содержащих миллиарды спор B. Subtilis. Затем трансгенные споры высвобождаются в тонкой кишке, где формируется специфический иммунный ответ в виде мукозального иммунитета. Это обеспечивает безопасный и эффективный метод усиления иммунной защиты от SARS-CoV-2 у вакцинированных людей.

Биотехнологическая компания DreamTec, основанная д-ром Квоном Вай Ёном, разрабатывает новейшие биотехнологии, включая экспрессию ценных рекомбинантных белков, РНК и выращивание стволовых клеток.

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SOURCE DreamTec Research Limited