Perosphere Technologies annonce le marquage CE-IVD pour les analyseurs de coagulation au point de service de Perosphere Technologies utilisés pour les tests d'anticoagulants oraux directs (OAD) et d'héparine

Le coagulomètre au point de service de Perosphere Technologies est un appareil portable, équipé d'un écran couleur tactile, d'un lecteur de codes-barres et d'une batterie d'une autonomie de huit heures, à utiliser au chevet du patient. La technologie du coagulomètre au point de service mesure le temps de coagulation intrinsèque du sang total frais, offrant un regard inédit sur la coagulabilité du sang et répondant à plusieurs besoins médicaux non satisfaits. Plus précisément, le coagulomètre au point de service est le premier appareil au point de service à entrer sur le marché et est spécifiquement conçu pour les tests de coagulation des anticoagulants oraux directs (DOAC, par exemple le rivaroxaban, l'apixaban et l'edoxaban) et des héparines de faible poids moléculaire (LWMH), à la fois en urgence et en ambulatoire. La réalisation d'une mesure est simple et facile, ne nécessitant que 14 microlitres de sang veineux total frais à charger dans une cuvette à usage unique. Le résultat correspond à un temps de coagulation du sang total (WBCT, rapporté comme un temps de coagulation en secondes) qui est disponible entre 4 et 6 minutes, et est utilisé pour déterminer si un patient présente une coagulation normale.