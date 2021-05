Perosphere Technologies ogłasza uzyskanie certyfikatu CE-IVD dla analizatora koagulometrycznego do badań bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC) i heparyny

Koagulometr PoC firmy Perosphere Technologies jest ręcznie obsługiwanym urządzeniem wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy, czytnik kodów kreskowych oraz baterię o ośmiogodzinnym czasie pracy, przeznaczonym do użytku przy łóżku pacjenta. Technologia koagulometru PoC umożliwia pomiar właściwego czasu krzepnięcia świeżej krwi pełnej, zapewniając bezprecedensowy wgląd w krzepliwość krwi i stanowiąc odpowiedź na niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne. W szczególności koagulometr PoC jest pierwszym na rynku urządzeniem przeznaczonym do użytkowania bezpośrednio w miejscach opieki nad pacjentem. Zostało ono zaprojektowane jako narzędzie do badania bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC, takich jak rywaroksaban, apiksaban i edoksaban) i heparyny drobnocząsteczkowej (HDCz) – zarówno w warunkach nagłych, jak i ambulatoryjnych. Przeprowadzenie pomiaru jest proste i wymaga jedynie pobrania 14 mikrolitrów świeżej pełnej krwi żylnej do jednorazowej kuwety. Wynik, który wskazuje na czas krzepnięcia krwi pełnej (podawany jako czas krzepnięcia w sekundach), jest dostępny w ciągu 4-6 minut i służy do określenia, czy antykoagulacja u danego pacjenta jest prawidłowa.