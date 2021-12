PERRELET PARTENAIRE DES PRESTIGIEUX "GLOBE SOCCER AWARDS" À DUBAI

La marque est très fière de participer à l'édition 2021 des Globe Soccer Awards, qui célèbrent les icônes du football et la réouverture des activités au niveau international au cours de la deuxième année de la pandémie.

Ce prix très convoité est organisé en collaboration avec le Dubaï Sport Council (Ministère des Sports de l'Emirat de Dubaï) sous les auspices de Son Altesse Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, et accueillera des personnalités VIP du monde du football et des célébrités. Après avoir assisté à la conférence internationale sur le sport de Dubaï, ils participeront à la cérémonie de remise des Dubai Globe Soccer Awards dans le cadre exceptionnel de l'Expo 2020, à l'intérieur du dôme Al Wasl, un chef-d'œuvre architectural spectaculaire.

Le football étant considéré comme le sport du peuple, pour la deuxième année consécutive, les finalistes en lice dans 12 catégories ont été sélectionnés par des fans du monde entier qui ont voté pour leurs joueurs, clubs et entraîneurs préférés de la saison 2020-2021. Parmi les nominés figurent certains des noms les plus connus au niveau international, tels que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et bien d'autres.

Perrelet sera ravi de remettre aux stars primées des montres de sa collection phare "Turbine Evo". La caractéristique la plus distinctive et la plus fascinante des modèles Turbine est son hélice à 12 pales sur le cadran, qui tourne au moindre mouvement du poignet et dévoile un sous-cadran décoré. Cette collection est équipée du calibre automatique manufacture, P-331-MH, fabriqué à 100% en interne et couvert par la prestigieuse certification COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), attestant de la haute précision du chronométrage après avoir subi une série de tests.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712777/Perrelet_Globe_Soccer_Awards.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712775/Perrelet_Turbine_EVO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712776/Perrelet_Globe_Soccer_Awards_Logo.jpg

http://www.perrelet.com/



