Persbericht: Cabela Family Foundation houdt toezicht op grootste verhuizing van wilde leeuwen naar Mozambique van 5 tot en met 12 augustus

"Twenty Four Lions" (Vierentwintig leeuwen) is de grootste vrijlating en verhuizing over een internationale grens voor de bescherming van leeuwen in de geschiedenis

ZAMBEZE DELTA, Mozambique, 4 augustus 2018 /PRNewswire/ --

WAT: Samen met natuurkenners zal de stichting Cabela Family Foundation 24 wilde leeuwen vrijlaten in de Mozambikaanse Zambeze Delta. Het betreft het grootste beschermingstransport ooit van wilde leeuwen over een internationale grens. Het project zal de leeuwen vrijlaten in een gebied van 4.500 vierkante kilometer en 1,01 miljoen hectare toevoegen aan het habitat van de leeuwen in Afrika waar deze diersoort bedreigd is. Naar schatting zal dit project zorgen voor een toename van het aantal leeuwen tot 500 binnen 15 jaar en zou het 10% van de wilde leeuwenpopulatie in de wereld kunnen vertegenwoordigen binnen 20 jaar. Het doel van het "Twenty Four Lions"-project is een volledig evenwicht te bewerkstellingen in het natuurlijk ecosysteem, en dus niet alleen de leeuwen te beschermen. WIE: Cabela Family Foundation Ivan Carter Wildlife Alliance Zambeze Delta Safaris WANNEER: Vanaf zondag 5 augustus tot en met zondag 12 augustus WAAR: Coutada 11 Zambeze Delta, Mozambique

Partners van Twenty Four Lions



Cabela Family Foundation, The Ivan Carter Wildlife Conservation Alliance; Zambeze Delta Safaris; Administração Nacional das Áreas de Conservação, The Bateleurs—een Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie van piloten, Marromeu Safaris en leden van de gemeenschap onder leiding van Chief Tozo.

Meer informatie —waaronder research en een link voor donaties— is te vinden op www.24lions.org en @TwentyFourLions op de sociale media.

Over de Cabela Family Foundation



De Cabela Family Foundation ondersteunt langdurige partnerschappen met een diepe impact die de missie van de stichting volbrengen: het creëren van projecten die behoud en bescherming, de toegang tot wilde gebieden en naastenliefde jegens anderen bevorderen. De stichting is de voortzetting van de nalatenschap van Dick en Mary Cabela, die in 1961 outdoorwinkel Cabela oprichtten. Met een focus op hun diepe liefde voor het buitenleven groeide het familiebedrijf uit tot een keten van meer dan 82 winkels in het hele land tot het werd verkocht in 2016. www.cabelafamilyfoundation.org

