Persistent acquiert youperience™ et l'adjoint à PARX pour créer le partenaire de premier plan en Europe des boutiques Salesforce

SANTA CLARA, Californie, PUNE, Inde, ZURICH, ERDING et HAMBOURG, Allemagne, 26 juin 2019 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a fait part aujourd'hui de l'acquisition de youperience™, associé-conseil européen de Salesforce. De concert avec l'acquisition antérieure de PARX, associé-conseil de niveau platine pour Salesforce, les professionnels de ces deux boutiques reposant sur Salesforce Shops s'associent aux experts de Salesforce déjà présents chez Persistent pour renforcer davantage la capacité de la Société à assurer à sa clientèle de dimension mondiale des résultats exceptionnels avec Salesforce.

Avec la conjugaison de 170 employés dans quatre pays (Allemagne, Suisse, Autriche et France), l'intégration de ces deux partenaires renommés de boutiques établit un important acteur européen sur un écosystème de partenaires de Salesforce à la croissance rapide et elle procure une expertise de grande envergure et déjà bien implantée dans les projets de Salesforce inter-nuages. youperience™ est un partenaire de Salesforce, jeune, fortement dynamique, possédant une expertise exceptionnelle de Marketing Cloud et venant ainsi compléter les professionnels de Salesforce chez PARX qui proposent des offres fortes sur tout l'éventail des services de Salesforce.

Pour Steffen Drillich, PDG et fondateur de youperience™ :

« La jonction de Persistent et de PARX crée pour nous de nouvelles opportunités passionnantes. youperience™ a grandi très rapidement, et nous sommes à présent en mesure de pousser cette croissance encore plus loin. Nous allons améliorer nos capacités et nos performances pour ce qui est des prestations en ayant accès à de nouveaux marchés avec des experts disponibles localement. Nous sommes ravis de nous joindre à Persistent et à PARX qui partagent nos valeurs et nous allons avoir un impact énorme sur le marché européen de Salesforce. »

Pour Chris O'Connor, PDG de Persistent Systems :

« Cette acquisition de youperience™ renforce notre pratique stratégique mondiale de Salesforce en Europe qui est pour nous un très important marché de croissance. Avec plus de 1 000 professionnels de Salesforce, nous constituons un partenaire d'envergure mondiale des boutiques basées sur Salesforce, et nous offrons à nos clients à la fois des conseils axés sur leur entreprise et d'excellentes solutions techniques. L'expérience combinée de notre équipe PARX et de youperience™ contribuera à piloter notre succès en Europe. »

SOURCE Persistent Systems