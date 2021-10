Persistent affiche une croissance de 9,3 % par rapport au trimestre précédent et de 34 % par rapport à l'année précédente pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 22

Croissance de 58,6 % du résultat opérationnel par rapport à l'année précédente

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 :



Q2FY22 Marge (%) Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions d'USD) 182,32

9,3 % 34,0 % Chiffre d'affaires (en millions d'INR) 13 512,49

9,9 % 34,1 % BAIIDA (en millions d'INR) 2 243,94 16,6 % 11,4 % 35,4 % Bénéfices avant impôt (en millions d'INR) 2 176,32 16,1 % 7,2 % 58,3 % Bénéfices après impôt (en millions d'INR) 1 617,53 12,0 % 6,9 % 58,6 %

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous sommes ravis d'annoncer que Persistent a terminé le trimestre sur une note record. Une fois de plus, nous avons obtenu des performances de premier plan dans le secteur, notamment une croissance du chiffre d'affaires de 34 % d'une année sur l'autre et une amélioration continue de la marge. Au cours du trimestre, nous avons annoncé l'acquisition de Software Corporation International et de Shree Partners, formant ainsi une nouvelle unité commerciale de paiements et renforçant notre expertise en matière de Cloud et d'infrastructure informatique.

Nous avons été nommés par Forbes Asia dans sa liste « Best Under A Billion » de 2021, qui récompense les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard de dollars et qui affichent une croissance constante de leur chiffre d'affaires et de leur résultat. Nous avons également lancé avec fierté l'un des plans d'options d'achat d'actions pour les employés les plus inclusifs du secteur mondial des services informatiques, donnant à notre équipe la possibilité de participer à la création de valeur pour les actionnaires. »

Deuxième trimestre de l'année fiscale 22 - Gains et résultats des clients

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 s'élevaient à 282,5 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 201,1 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Logiciels, haute technologie et industries émergentes

Migration des sites web des marques vers Shopify pour développer le canal de vente direct au consommateur et modernisation de l'analyse des données pour une société de boissons basée aux États-Unis.

Mise à niveau du produit du client de la plateforme existante vers AWS et amélioration de la feuille de route du produit pour un fournisseur de solutions d'engagement des employés.

Transformation et modernisation d'un produit basé sur le Cloud pour un important fournisseur de technologies financières et de préparation d'impôts.

Banque, services financiers et assurances

Mise en place d'un centre technologique mondial pour assurer la transformation numérique à l'échelle de l'entreprise pour un administrateur mondial d'assurances tiers.

Création d'une plateforme d'épargne nouvelle génération afin d'offrir un avantage concurrentiel et d'accélérer la croissance des revenus pour un gouvernement américain et un facilitateur d'épargne santé.

Développement et lancement d'une néo-banque « cloud-native » basée au Royaume-Uni et en Suisse.

Soins de santé et sciences de la vie

Création d'une plateforme d'engagement des patients à l'aide d'une solution de développement à faible code pour un prestataire de soins de santé américain.

Agrégation de sources de données cliniques dans un lac de données basé sur Microsoft Azure pour une importante organisation de recherche sous contrat.

Développement d'une solution de soins à domicile basée sur Salesforce pour la région EMEA, comprenant un portail de service client et un portail patient, pour une société multinationale de soins de santé.

Reconnaissance des analystes

Autres nouvelles

À propos de Persistent

Avec plus de 15 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTANT) est une entreprise mondiale de services et de solutions dans le domaine de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste Forbes Asia « Best Under A Billion » de 2021, démontrant une performance constante en termes de résultats et de croissance.

