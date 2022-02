Persistent annonce l'acquisition de Data Glove et lance une nouvelle unité commerciale Microsoft axée sur le cloud Azure

Ajout d'une capacité nearshore avec un centre au Costa Rica, ainsi que des sites aux États-Unis et en Inde

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE et NSE:Persistent) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir les activités de Data Glove Inc., basée à Princeton, dans le New Jersey.

Fondée en 2010, Data Glove est un leader mondial des services de conseil et des solutions d'entreprise transformatrices, avec un revenu annuel total pour l'année civile 2021 de 48,96 millions de dollars et plus de 700 employés dans le monde entier. Data Glove apporte une vaste expérience à travers Microsoft Azure, les applications d'entreprise et les offres dédiées aux espaces de travail en tant que partenaire commercial unique. Data Glove est un partenaire de services de modernisation du cloud Microsoft avec des compétences de niveau Gold dans la plateforme cloud Azure, le centre de données, le développement d'applications et l'analyse de données, l'intégration d'applications, ainsi qu'une propriété intellectuelle complète pour accélérer l'adoption d'Azure.

Le cloud Microsoft Azure fournit une infrastructure flexible et évolutive, tandis que ses applications professionnelles et ses offres dédiées aux espaces de travail permettent d'accroître la productivité et d'améliorer l'expérience des employés. Selon IDC, le marché des services professionnels dans le cloud devrait atteindre 93,8 milliards de dollars d'ici 2025.1

S'appuyant sur la croissance impressionnante de Microsoft Azure, ces capacités étendues vont renforcer le partenariat existant de Persistent et servir de base à une nouvelle unité commerciale dédiée à Microsoft chez Persistent. Outre la vente et la prestation de services aux clients, cette unité nouvellement créée se concentrera sur la formation et les certifications Microsoft, en travaillant en étroite collaboration avec les collèges communautaires et les universités régionales pour encourager les nouveaux talents.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Alors que nos clients poursuivent leur accélération numérique, la modernisation du cloud et la productivité de la main-d'œuvre restent plus que jamais essentielles pour conserver un avantage concurrentiel et réduire les coûts. Avec l'acquisition de Data Glove, nous formons une nouvelle unité commerciale Microsoft pour renforcer notre partenariat et étendre notre expertise en matière de transformation numérique basée sur Azure, ce qui nous permettra de conquérir une plus grande part de ce marché à forte croissance. Cette acquisition élargit également nos capacités de livraison avec des talents hautement qualifiés, en établissant un nouveau centre de livraison nearshore au Costa Rica et en étendant notre présence aux États-Unis et en Inde. »

Ali Zaidi, vice-président de la recherche, IDC

« L'accélération de l'adoption du numérique pendant la pandémie a entraîné une augmentation de la demande de solutions de cloud et de poste de travail. L'acquisition de Data Glove par Persistent et le lancement d'une nouvelle unité commerciale Microsoft permettront de conquérir des parts de marché en profitant des opportunités croissantes liées à Azure et à Microsoft. Les services d'implémentation liés à Microsoft sont l'un des segments du marché mondial des services d'implémentation dont les dépenses sont les plus élevées, en particulier dans les domaines du cloud, de l'analyse et de la gestion de la relation client (GRC). »

Rajiv Korpal, cofondateur, Data Glove

« Au cours de la dernière décennie, la croissance de Data Glove a été alimentée par l'autonomisation des parcours de transformation numérique de nos clients et l'accélération de leur transition vers le cloud, avec une spécialisation approfondie dans Microsoft. L'intégration à Persistent, le leader mondial de l'ingénierie numérique, nous permettra de nous développer immédiatement et d'offrir de nouvelles opportunités à nos clients, partenaires et employés. Ensemble, nous allons créer une unité commerciale Microsoft de premier plan qui permettra à nos clients de passer à la vitesse supérieure. »

Rahul Bajaj, cofondateur, Data Glove

« Lorsque nous avons envisagé des alternatives stratégiques, nous avons trouvé chez Persistent une équipe de direction qui partage une vision stratégique commune et une forte conviction de favoriser la réussite de nos clients grâce à l'innovation. En nous associant à l'expertise de Persistent dans les domaines du cloud, de la sécurité et des données, nous apporterons une valeur ajoutée inégalée à nos clients, qui continueront à mettre en œuvre leurs programmes numériques, en s'appuyant sur la pile Microsoft complète. Je suis très enthousiaste quant aux possibilités de ce que nous pouvons faire ensemble. »

Avec plus de 16 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant l'ingénierie numérique et la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asie 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

