Persistent est nommée par ISG parmi les 10 prestataires de sourçage qui se démarquent dans la catégorie « Booming 15 » à l'échelle mondiale et sur le continent américain

L'expertise en matière de mosaïque numérique composable est le moteur d'un succès continu sur les principaux marchés verticaux

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 30 avril 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a été nommée dans le Top 15 des prestataires de sourçage qui se démarquent par Information Services Group (ISG), un grand cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie.

Persistent figure parmi les meilleurs fournisseurs dans la catégorie « Booming 15 » (fournisseurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard $) à la fois à l'échelle mondiale et pour le continent américain, à l'aune de la valeur annuelle des contrats (ACV) remportés au cours des 12 derniers mois, selon l'ISG Index™ mondial pour le 1er trimestre 2020).

Depuis maintenant 70 trimestres consécutifs, l'ISG Index™ apporte une analyse trimestrielle indépendante des dernières données et tendances du secteur du sourçage. Chaque trimestre, le cabinet nomme les 15 meilleurs fournisseurs commerciaux dans les catégories « Big 15 » (chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards $), « Building 15 » (chiffre d'affaires compris entre 3 et 10 milliards $), « Breakthrough 15 » (chiffre d'affaires compris entre 1 et 3 milliards $) et « Booming 15 » (chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard $) dans les régions Continent américain, EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et Asie-Pacifique. Chaque catégorie du Top 15 comprend des fournisseurs qui sont en concurrence sur le marché du sourçage traditionnel, ainsi que ceux qui sont en concurrence sur le marché des solutions « en tant que service », notamment les fournisseurs d'IaaS (infrastructure en tant que service) et SaaS (logiciel en tant que service).

Sandeep Kalra, directeur exécutif et président de la division des services technologiques de Persistent Systems s'est exprimé en ces termes :

« L'année dernière a vu une demande accrue de la part d'entreprises du monde entier cherchant à devenir des entreprises numériques modernes. Par ailleurs, les répercussions économiques du COVID-19 ont considérablement augmenté la pression qui s'exerce sur le bénéfice net et le chiffre d'affaires de la plupart des entreprises. En concevant et en fournissant une mosaïque numérique composable pour toutes nos catégories de secteurs et de technologies, nous pouvons aider nos clients à dégager de nouvelles sources de revenus, à accroître leur agilité commerciale et à accélérer le délai de rentabilité. Nous allions une expertise approfondie de l'industrie et des solutions à un écosystème de partenaires flexible et ouvert, adapté à chaque client. Notre approche à grande échelle des boutiques et nos capacités réduisent considérablement les deux principaux défis auxquels ils sont confrontés : la complexité du choix et l'intégration ».

Persistent excelle dans la création de la mosaïque numérique composée de plateformes et applications basées sur le cloud, en faisant preuve du savoir-faire nécessaire en matière d'intégration et d'interfaces utilisateur. L'entreprise est principalement axée sur les secteurs des soins de santé et des sciences du vivant ; de la banque, des services financiers et des assurances ; du secteur industriel et de la fabrication ; ainsi que des logiciels et de la high-tech.

L'inclusion de Persistent dans l'ISG Index™ se fonde sur les données que l'entreprise soumet à ISG chaque trimestre.

« L'ISG Index™ est reconnu comme la source fiable en matière de connaissances du marché dans le secteur mondial des technologies et des services aux entreprises », a déclaré Paul Reynolds, directeur de la recherche chez ISG. « Persistent continue à s'imposer comme un acteur de premier plan et en plein essor sur le marché mondial des services de mosaïque numérique, à l'aune de son volume d'affaires par rapport aux autres fournisseurs de l'industrie ».

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) est un grand cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 75 des 100 plus grandes entreprises au monde. ISG s'attache à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les prestataires de services et de technologies qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données ; le conseil en matière de sourçage ; la gestion de la gouvernance et des risques ; les services d'opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations sur le marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG compte plus de 1 300 professionnels rodés au numérique, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit novateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et des technologies et ses capacités d'analyse et de recherche d'envergure mondiale, reposant sur la base de données du marché la plus complète du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos de Persistent Systems :

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale axée sur les solutions, qui offre des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits numériques aux entreprises, tous secteurs d'activité et toutes régions du monde confondus.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs : pour connaître les risques et incertitudes liés aux énoncés prospectifs, veuillez visiter www.persistent.com/FLCS

Contacts pour les médias :

Saviera Barretto

Archetype (pour l'Inde)

+91-8424917719

[email protected]

Ken Montgomery

Persistent Systems (pour l'international)

+1-213-500-8355

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems