Persistent fait l'acquisition de CAPIOT, renforçant ainsi ses capacités d'intégration MuleSoft, TIBCO et basées sur l'API

PUNE, Inde et SANTA CLARA, Californie, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord afin d'acquérir la société CAPIOT, basée à Palo Alto (CA), y compris ses filiales en Australie, en Inde et à Singapour.

Fondée en 2014, CAPIOT se spécialise dans l'intégration d'entreprise et dispose d'un précieux savoir-faire dans MuleSoft, Red Hat et TIBCO. De plus, CAPIOT assure la modernisation de l'entreprise, en menant avec une maîtrise élaborée des plateformes partenaires clés, des cadres et des modèles de données du secteur. Cette acquisition renforce la capacité de Persistent à :

Fournir une stratégie d'intégration d'entreprise et des services-conseils pour guider les clients dans leur stratégie d'intégration, leur choix de plateforme et leur feuille de route pour atteindre les objectifs commerciaux.

Mettre en œuvre des intégrations basées sur une API à l'aide de spécialistes des principales plateformes d'intégration, couplées à des cadres et à des modèles de données communs propres au secteur conçus pour accélérer les résultats commerciaux.

Fournir des services d'intégration gérés pour soutenir l'évolution des besoins commerciaux et l'innovation.

Citation de Sandeep Kalra, président-directeur général de Persistent Systems

« Pour que l'informatique d'entreprise réussisse à faire progresser les objectifs commerciaux et les ventes, elle doit disposer d'une plateforme d'intégration centrale qui fonctionne sur des applications et des sources de données disparates. CAPIOT axe ses efforts sur l'intégration d'entreprise avec des acteurs de plateforme clés comme MuleSoft et TIBCO, couplés à des cadres propriétaires et à des modèles de données communs. Ces efforts ont permis d'accélérer les implémentations, comme en témoignent les nombreux déploiements couronnés de succès. Leur solide expérience en intégration d'entreprise bénéficiera immédiatement à bon nombre de nos clients et nous aidera à renforcer nos capacités de l'écosystème Salesforce. Nous sommes impatients d'accueillir les employés, les clients et les partenaires de CAPIOT dans notre famille ».

Citation de Vasudeva Anumukonda, PDG de CAPIOT Software

« Depuis sa création, CAPIOT s'est engagée à fournir le meilleur résultat possible à ses clients dans le domaine de l'intégration des données et de l'entreprise. Nous sommes ravis de rejoindre les rangs de Persistent Systems et de mettre à profit notre savoir-faire dans l'intégration d'applications dans le cloud et de nos offres d'APIfication des données afin d'accroître davantage les capacités de Persistent et d'accélérer l'obtention de résultats pour nos clients, en offrant des solutions plus complètes dans un environnement en perpétuelle évolution ».

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de solutions offrant des services d'accélération du commerce numérique, de modernisation des entreprises et d'ingénierie des produits de nouvelle génération pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions.

