Persistent lance une solution innovante de récupération informatique avec Google Cloud

Cette solution accélère la récupération en toute sécurité après une attaque de ransomware

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), fournisseur mondial d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution innovante qui permet aux entreprises de se remettre plus rapidement des cyberattaques. Associée à Google Cloud, la solution Persistent Intelligent Cyber Recovery (PiCR) offre une approche complète et évolutive de la récupération informatique, ce qui permet aux entreprises de réduire les pertes de données et de limiter l'impact négatif des temps d'arrêt prolongés sur la réputation de la marque. Persistent Intelligent Cyber Recovery est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace .

Les pirates informatiques augmentent la fréquence et l'ampleur des attaques par ransomware. Ils utilisent des techniques sophistiquées et en constante évolution, ce qui rend la récupération après une attaque plus difficile. Ces attaques peuvent entraîner une fuite de données sensibles, une perte d'activité et une atteinte à la réputation de la marque. Il est crucial pour les entreprises de se concentrer non seulement sur la protection contre les cyberattaques, mais aussi de renforcer leur processus de récupération.

Les solutions traditionnelles de sauvegarde et de reprise après sinistre ne sont pas conçues pour la récupération en cas de cyberattaques. La solution Persistent Intelligent Cyber Recovery comprend des programmes de récupération sur mesure, la solution Persistent IP pour trouver et éliminer les logiciels malveillants, ainsi que des services gérés en option pour gérer le processus de récupération. La solution de Persistent s'intègre à Google Cloud pour fournir un environnement de récupération sécurisé ainsi qu'à la solution de sauvegarde et de reprise après sinistre pour protéger les images des serveurs.

Persistent Intelligent Cyber Recovery présente les avantages suivants :

Réduction de la perte de données

Diminution du risque d'attaques récurrentes grâce à la suppression des logiciels malveillants

Récupération plus rapide après des attaques par ransomware et des attaques zero-day (de plusieurs semaines/mois à quelques heures/jours)

Réduction potentielle des coûts de cyberassurance

Solution évolutive en fonction des défis posés par la taille de l'entreprise

Nitha Puthran, vice-présidente senior, responsable du cloud, de l'infrastructure et de la sécurité chez Persistent, a déclaré :

« L'environnement numérique actuel est en constante évolution, tout comme les risques qui y sont associés. Nous tirons parti de notre solide relation avec Google Cloud et de notre expertise en ingénierie produit pour créer une solution de pointe qui permet aux entreprises de se remettre plus rapidement des cyberattaques, réduisant ainsi les répercussions sur leur activité.

La solution Persistent Intelligent Cyber Recovery associe la planification stratégique et la création de playbooks, l'intégration avec les services Google Cloud et notre propre IP pour trouver des anomalies qui indiquent la présence de logiciels malveillants, supprimer ces derniers et utiliser l'automatisation pour configurer des environnements de test et de production à l'échelle. La création d'une solution telle que Persistent Intelligent Cyber Recovery nécessite une approche axée sur les services et les produits, et Persistent occupe une position unique sur le marché qui lui permet de répondre à ces deux exigences. »

Dai Vu, directeur général de Marketplace et des programmes ISV GTM chez Google, a ajouté :

« Les cybermenaces devenant de plus en plus répandues, les clients ont besoin de solutions qui peuvent les aider à y faire face et à se remettre rapidement. La solution Persistent Intelligent Cyber Recovery (PiCR) étant disponible sur Google Cloud Marketplace, les clients peuvent rapidement la déployer dans leur environnement Google Cloud et l'utiliser avec les technologies et les capacités de Google Cloud pour faire face aux cyberattaques rapidement et en toute sécurité. »

Contact pour les médias :

Emma Handler

Persistent Systems (International)

+1 617 633 1635

[email protected]

Rhea Mistry

Archetype

+91 992 058 2926

[email protected]

