Persistent obtient la spécialisation en services d'infrastructure sur Google Cloud

L'obtention de la spécialisation reflète un haut niveau d'engagement et des compétences techniques avancées

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a obtenu la spécialisation en services d'infrastructure sur Google Cloud. Persistent fait partie du programme Google Cloud Partner Advantage.

Cette spécialisation, la plus haute désignation technique pouvant être accordée à un partenaire Google Cloud, exige une pratique Google Cloud établie, un excellent bilan en matière de réussite des clients, ainsi que des capacités techniques éprouvées et approuvées par Google. La spécialisation confère divers avantages, notamment l'habilitation technique, des incitatifs financiers, une tarification compétitive, de la formation et des certifications, dans le but d'accélérer la modernisation par Google Cloud pour les clients.

Le cloud est sans doute l'élément le plus critique de tout parcours numérique. L'expérience approfondie de Persistent dans le domaine du cloud, combinée à la spécialisation et à une stratégie de plus en axée sur le multi-cloud, aidera les clients à moderniser leurs activités à l'aide de Google Cloud.

En tant que membre du programme Google Cloud Partner Advantage, Persistent possède une expérience certifiée dans l'offre de solutions Google Cloud aux clients. L'obtention de cette spécialisation montre que Persistent est engagée à aider les clients à atteindre leurs objectifs de transformation numérique à l'aide de Google Cloud et permet un alignement plus étroit en ce qui a trait à la formation avancée, à la mise sur le marché et à la collaboration technique.

Amitabh Jacob, responsable des partenariats et des alliances de Google Cloud India

« Persistent est un précieux partenaire de Google Cloud. L'obtention de la spécialisation reflète son engagement soutenu envers l'excellence technologique et sa détermination à créer une valeur réelle pour nos clients grâce à l'aide de Google Cloud. »

Ajai Kumar, vice-président principal de l'écosystème des partenaires, Persistent Systems

« Persistent continue de bâtir un écosystème de partenaires exceptionnel en vue d'aider les clients à transformer leurs activités. Notre collaboration étroite avec les principaux fournisseurs de services cloud, comme Google, est un élément essentiel de cette stratégie. En obtenant la spécialisation en services d'infrastructure, Persistent démontre ses compétences et sa réussite pour ce qui est de répondre aux besoins de modernisation des entreprises à l'aide de Google Cloud. Nous tenterons d'obtenir d'autres spécialisations de partenaire au cours de l'année à venir, tout en nous efforçant de répondre à la demande pour l'expertise cloud. »

À propos de Persistent

Avec plus de 16 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant l'ingénierie numérique et la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asie 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

